Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden mi alındı? Ahmet Emre Bilgili kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili MEB bünyesindeki görevinden alındı. Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden görevden alındı? Yerine kim atandı?

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana'da hayata gözlerini açtı. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ahmet Emre Bilgili, Ankara'da Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı. Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak atandı.

Aynı zamanda yazarlı yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı. 1999 yılında Marmara Üniversitesine atandı.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Ahmet Emre Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini devam ettiriyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor.

Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi olan çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak göreve getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.