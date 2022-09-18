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Bahşiş için vinçle konvoyun önünü kesti

Karabük'ün Eflani ilçesinde, düğün konvoyunun önünü vinçle kesen operatör bahşişi alınca yolu açtı.

4 Saat Önce
2022-09-18 11:08:40
Bahşiş için vinçle konvoyun önünü kesti

İlçede hazır beton işi yapan vinç operatörü Nurullah Soydan, dünyaevine girmeye hazırlanan Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyunun önünü Eflani yakınlarında kullandığı vinçle kesti.

Gelin arabasından inen damat, vincin ucundaki "Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" notunun altındaki mandallara bir miktar para taktı.

Bahşişi alan vinç operatörünün yolu açmasıyla konvoy düğün salonuna doğru hareket etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. AA .

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