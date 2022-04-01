Baharın Tadı İstanbul'da Çıkar! İlkbaharda İstanbul Gezilecek Yerler

İstanbul dört mevsim birbirinden eşsiz güzellikler sunsa da, ilkbaharın gelişiyle birlikte farklı bir atmosfere bürünüyor. Her tarafı rengârenk çiçeklerin sardığı ilkbaharda, İstanbul’un gezilecek yerleri tüm ihtişamıyla göz kırpıyor.

Doğanın yeniden uyanıp canlandığı bu aylarda İstanbul, hayran bırakan manzaralara ev sahipliği yapıyor. Her köşesinde ayrı bir tarihi esere, tabiatın bambaşka cilvelerine tanık olunan bu şehir, ilkbaharda kartpostallık görüntülerle benzersiz fotoğraf kareleri sunuyor.

Çeşit çeşit güller, laleler, boğazın tepelerini süsleyen erguvanlar İstanbul'da tarihin doğayla uyumunu taçlandırıyor.

Şehrin âdeta bayram havasına büründüğü bu dönemde İstanbul gezilecek yerler tüm cazibesiyle misafirlerini bekliyor. İşte onlardan bir demet…

İlkbaharda İstanbul'un Gezilecek Yerleri

Adalar, Polonezköy Tabiat Parkı, Emirgan Korusu, Mihrabat Korusu, Yıldız Parkı, Fethi Paşa Korusu… Baharda İstanbul gezilecek yerler öyle çok ki, saymakla bitmiyor.

Her adımınızda huzuru hissederek yürüyüş yapmak, doğayla baş başa bir gün geçirmek istiyorsanız ilkbaharda İstanbul'da gezilecek yerler size hitap ediyor.

Baharın tadını doya doya çıkarabileceğiniz bazı İstanbul rotaları şöyle:

1. Anadolu Kavağı

Sakin bir balıkçı semti olan Anadolu Kavağı, İstanbul'un en salaşbölgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ege kasabalarına benzeyen bu yer, özellikle Yoros Kalesi ile büyük ilgi görüyor.

2. Atatürk Arboretumu

Bünyesinde envâiçeşit endemik ve egzotik bitkiye yer veren Atatürk Arboretumu, en kısa tanımıyla koskoca bir botanik bahçesi. İlkbaharın bütün hünerlerini ustalıkla sergilediği Atatürk Arboretumu'nda muhteşem bir görsel şölene hazır olun!

1. Emirgan Korusu

Laleleriyle meşhur olan Emirgan Korusu Pembe, Sarı ve Beyaz Köşk olmak üzere birbirinden değerli tarihi yapılarla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tam bir renk cümbüşü oluşturan lale tasarımları da herkesi tek kelimeyle büyülüyor.

2. Belgrad Ormanı

Doğa yürüyüşü ve piknik için tercih edilen ilk adreslerden biri de burası. Tarihi bentlerin ve su kemerlerinin bulunduğu bu yer, göz kamaştıran göl manzarasıyla da büyük beğeni topluyor.

3. Yıldız Parkı

Beşiktaş'ın en popüler destinasyonlarından biri olan Yıldız Parkı, gelenleri sevimli sincaplarıyla karşılıyor. Burası Kır Kahvesi'yle, Malta ve Çadır Köşkleri ile bir parktan çok daha fazlası. Özetle, bahara hoş geldin demek için isabetli bir tercih!

Beşiktaş Sahili de İstanbul'un ilkbaharını en güzel hâliyle seyredebileceğiniz yerlerden. Sahilin yanı başında konumlanan Deniz Müzesi, doğanın tam ortasında heybetli duruşuyla göze çarpıyor. Burası denizcilik alanında ülkemizin en büyük müzesi. Atatürk Odası ve Sultan Kayıkları, müzenin en dikkat çekici bölümlerinden bazıları. Yalnız maalesef burada Müze Kart geçmiyor.

4. Fethi Paşa Korusu

Üsküdar'ın ikonik gezi noktaları arasında bulunan Fethi Paşa Korusu, mükemmel manzarasıyla nefes kesiyor. Korunun yokuşu biraz dik olsa da, bu zahmete değeceğinden emin olabilirsiniz.

1. Riva

İstanbul'da ilkbaharda gezilecek yerler arayışına pırıl pırıl kumsallarıyla cevap veren Riva, dalgaların sesiyle mest ediyor. Yaz gelince burası iyice kalabalıklaştığı için, ilkbahar aylarında ziyaret etmek daha mantıklı.

Sonuç olarak İstanbul baharda gezilecek yerler bakımından epey zengin. Parklar, kasırlar, bahçeler, korular… Bahara huzur içinde merhaba demenizi sağlayacak sayısız doğa harikası barındırıyor bu güzide şehir. Her nereyi tercih ederseniz, ilkbaharın keyfine varacağınız ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız garanti!

Şehirler şehri İstanbul'u değil bir yazıya, bin yazıya sığdırmak bile imkânsız. Hangi gezi sitesi İstanbul'un güzelliklerini tam mânâsıyla anlatabilir ki? Ya da kim oralarda olmanın verdiği hissiyatı kelimelere döküp yazabilir? .