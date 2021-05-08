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Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor

İDDEF, 2021 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında emanet edilen zekat ve fitre bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ederek gönüllere dokunuyor.

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08.05.2021 02:00:06
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘İyilik Seninle' temasıyla gerçekleştirdiği 2021 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve sadaka bağışlarını yurt dışında Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İDDEF'in, hayırseverlerden aldığı emanetler gönüllerde umut, yüzlerde tebessüm oluyor.

İDDEF, “Zekat Ümmeti tek bir aile yapar” anlayışıyla omuzlarına yüklediği sorumluluk ve güven duygusu içinde yıllardır Ramazan ayında bağışçıların emanetlerini dünyanın en ücra köşelerindeki Ümmet diyarlarına ulaştırıyor. Hayırseverlerin emanetini emanet, hassasiyetini hassasiyet bilerek çalışmalarını gerçekleştiren İDDEF, zekat ve fitre bağışlarını, medreselerde hafızlık ve İslami eğitim gören yoksul ve yetim talebelere, onların aileleri ile bölgedeki gerçek ihtiyaç sahibi milyonlarca Müslümana teslim ediyor. Hayatında belki de hiç göremeyeceği din kardeşinin emanetini alan Müslümanlar ise hayırseverler için duada bulunuyor.

Bağışçıların Zekat ve Fitreleri Gönüllerde Umut Oluyor (3)

İDDEF, ülkeler ve bölgelerdeki bizzat medreselerinde görevli hocaları, yerel görevlileri ve ülkelere giden ekipleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde belirlediği yoksul ailelere iyilikle dokunuyor. İslam'ın beş şartından biri ve farz ibaret olan zekat ile vacip ibadet fitre bağışlarını Gazze'den Bangladeş'e, Kenya'dan Gine'ye, Yemen'den Arnavutluk'a kadar bizzat ekipleri tarafından ilk elden teslim ediyor.

Zekat ve fitre bağışları özellikle dünyanın dört bir tarafında hayatını idame ettirmekle uğraşan, günlük yiyeceğini bulup yarına bir şeyi olmayan ve Allah yolunda ilim tahsil eden Müslümanların hayatını kolaylaştırıyor. Binlerce kilometre ötelerden birbirlerini hiç tanımayan Müslümanların infak ruhuyla kalpten kalbe uzanan mali ibadetleri, yüreklerde sevinç, gönüllerde mutluluk oluyor.

Bağışçıların Zekat ve Fitreleri Gönüllerde Umut Oluyor (2)

Hayırseverler, zekat, fitre, fidye ve diğer bağışlarını "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak yapabiliyor.

Bağışçıların Zekat ve Fitreleri Gönüllerde Umut Oluyor (1)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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