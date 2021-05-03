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Bağcılar'da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Bağcılar'ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle eşsiz bir güzelliğe kavuşan bahçe, ilçe sakinlerine görsel bir şölen sunuyor.

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03.05.2021 23:40:04
Bağcılar'da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının artıp baharın gelmesiyle birlikte Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçelerinde de doğa uyandı. Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Kiraz Bahçesi'nde ağaçlar çiçek açtı. Beyaz çiçekleri ile ilkbaharın tüm güzelliğini yansıtan meyve bahçeleri, adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle dikkati çekiyor. Ağaçları süsleyen bembeyaz çiçekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Güneşli havada bu güzel manzaraya baharın habercisi kelebek ve arılar da eşlik etti.

Çocuk sesleri eksik olmazdı

Bu güzelliklerin insana yaşama umudu ve heyecanı verdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kiraz bahçesinin görüntüsü bu yıl da çok güzel. Bütün ağaçlar çiçeklerle donandı. İnşallah aynı şekilde meyve de verir diye diye bekliyoruz. Her yıl bahçemizde çocuk sesleri eksik olmazdı. Aileler piknik yaparlardı ve dinlenirlerdi. Ancak pandemi sebebiyle o duyguları yaşayamıyoruz. İnşallah salgın bir an önce biter ve eski şölenleri yeniden yapma imkanı buluruz” dedi.

Geçen yıl yapılan hasatta toplanan kirazlar, çevrede hizmet veren hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilmişti. Bağcılar Belediyesi'nin Üzüm Bağı'nı kurarak başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı Mahallesi'nde 2007-2008 yıllarında oluşturulan yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu Kiraz Bahçesi'nde Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan