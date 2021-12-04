DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD istihbaratı: Rusya, Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor
Düzensiz Göç'e nasıl bir düzenleme!
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Bursa'da panelde konuştu
Bağcılar'da engelli bireyler, tiyatro oyununu izlemek için bir araya geldi
STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi
İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 yaralı
Muud üzerinden kasım ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı
Bağcılar'da 'Engelsiz Dünya Dostu' etkinliği düzenlendi
Arzum OKKA, İzmit Türk Kahvesi Festivali’nde kahveseverlerle buluşuyor
Elektrikli şömineler Koçtaş'ta satışta
Vakıf GYO, “Tablo Adalar” projesini satışa sundu
Axessliler, bu yılbaşında da kampanyasını kendi yapacak
Kaleseramik 'Atık Yönetimi' ile Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü kazandı
Türk sazının tarihi serencamı
MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

TIMETURK / YAŞAM / Bağcılar'da 'Engelsiz Dünya Dostu' etkinliği düzenlendi

Bağcılar'da 'Engelsiz Dünya Dostu' etkinliği düzenlendi

Engelli gençler, sporcular ve sanatçıların katıldığı etkinlikte, boccia, okçuluk, bilek güreşi gibi spor aktiviteleri ile Osmanlı dönemi saray kıyafetlerinin de yer aldığı defile yapıldı

13 Dakika Önce
2021-12-04 22:30:43
Bağcılar'da 'Engelsiz Dünya Dostu' etkinliği düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında 'Engelsiz Dünya Dostu' mottosuyla turnuvalar ve defile düzenledi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın yanı sıra engelli gençler, sporcular ve sanatçılar katıldı.

Boccia, okçuluk, bilek güreşi ve tekerlekli sandalye etkinliklerinde ulusal ve uluslararası ödül alan sporcular yer aldı.

Programdaki gösteri maçlarına eşlik eden Çağırıcı ve Eldivan, gençlerle boccia oynadı, tekerli sandalyede basketbol sahasında atış yaptı.

Çağırıcı ve Eldivan arasındaki beraberlikle biten 'dostluk bilek güreşi' müsabakası renkli görüntüler oluşturdu.

Gösteri maçlarının ardından defile düzenlendi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim alan engellilerle Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin birlikte tasarladığı kıyafetlerin yer aldığı defilede,
Devlet Tiyatroları'ndan temin edilen Osmanlı dönemi saray kıyafetleri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Cem Uçan gençlerle etkinliklere katılırken, sanatçı Ozan Orhon da programda sahne aldı, engelli gençlerle birlikte şarkılar seslendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş