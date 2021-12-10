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TIMETURK / YAŞAM / Bağcılar'a e-spor merkezi müjdesi

Bağcılar'a e-spor merkezi müjdesi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'E-spor merkezimizin inşaatına başladık. İçinde eğitim salonlarının da olduğu, uluslararası turnuvaların bile düzenleneceği çok güzel bir yer olacak' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-10 20:53:13
Bağcılar'a e-spor merkezi müjdesi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, içerisinde eğitim salonlarının olduğu ve uluslararası turnuvaların düzenlenebileceği e-spor merkezinin inşaatına başladıklarını bildirdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 'Öğrenci Buluşmaları' kapsamında Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Çağırıcı, programdaki konuşmasında gençlere hitaben 'Bizim için esas olan Bağcılar'ın geleceği ve özellikle geleceği inşa edecek olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi. Tüm gayretimiz ve çabamız bu doğrultuda. Hedeflerimizi buna göre belirliyor ve çalışmalarımıza buna göre yön veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başta savunma sanayi, teknoloji ve bilişim olmak üzere güzel gelişmeler yaşandığını belirten Çağırıcı, istihdam ve ülkeye hizmet konusunda gençleri yetişmiş birer nefer olarak görme temennisinde bulundu.

Gençlere sundukları çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Sporun Kenti ödülünü aldıklarını aktaran Çağırıcı, 'Şimdi de e-spor merkezimizin inşaatına başladık. İçinde eğitim salonlarının da olduğu, uluslararası turnuvaların bile düzenleneceği çok güzel bir yer olacak. Ayrıca modern spor dalı olan e-spor'un en iyilerinin Bağcılar'dan çıkacağına inanıyorum.' açıklamasını yaptı. Çağırıcı'nın müjdesi öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Çağırıcı, programda, öğrencilerin istek ve şikayetlerini not alarak, bunlarla ilgilenme sözü de verdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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