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TIMETURK / YAŞAM / BAE'nin yeni Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan kimdir?

BAE'nin yeni Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan kimdir?

Yaşamını dün yitiren abisinin yerine geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yıllardır ülkesinin fiili yöneticisi olarak tanınıyordu.

4 Saat Önce
2022-05-14 16:57:22
BAE'nin yeni Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan kimdir?

Muhammed bin Zayid, 7 emirlikten oluşan BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın oğullarından biri.

Abu Dabi'ye bağlı El-Ayn kentinde 11 Mart 1961'de doğan yeni Devlet Başkanı Al Nahyan, 18 yaşına kadar ilk, orta ve lise eğitimini El-Ayn ile Abu Dabi şehirlerinde tamamladı.

Bin Zayid, BAE'nin resmi kaynaklarına göre 1979'da İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'tan mezun oldu. Orada özellikle zırhlı silahlar, helikopterler, taktiksel uçuş ve paraşütçülük konularında eğitim aldı.

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Hem askeri hem sivil alanlarda çok sayıda görev üstlenen Bin Zayid, sırasıyla BAE hava kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkan yardımcısı, 1993'te ise genelkurmay başkanı olarak atandı.

Babasının güvenlik işleri danışmanlığını yapan bin Zayid, 2003'te Abu Dabi Veliaht Prensi Yardımcısı oldu. Babasının 2004'ün kasım ayındaki vefatından sonra ağabeyi Halife bin Zayid ülkenin başkanlığına getirilirken, kendisi veliaht prens ilan edildi.

Dün vefat eden ağabeyinin 2014'te geçirdiği rahatsızlığın ardından beyniyle ilgili yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından dolayı Muhammed bin Zayid, BAE'yi fiili olarak yöneten kişi olarak biliniyordu.

Bin Zayid'in dört erkek ve beş kız olmak üzere 9 çocuğu bulunuyor.

Muhammed bin Zayid'in abisi 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan dün vefat etmiş, bugün Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi tarafından yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

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