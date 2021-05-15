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Babasını öldürüp annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı

Son dakika haberi… Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı babasını öldüren 26 yaşındaki Edip Bayram, annesi ve iki amca çocuğunu silahla yaraladı. Köye gelen jandarmayla da silahlı çatışmaya giren Edip Bayram 1 astsubay ve 2 uzman erbaşı yaraladı.

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15.05.2021 19:07:15
Babasını öldürüp annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Edip Bayram, akşam saatlerinde tartıştığı babası Ali Bayramı silahla vurarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram annesi Seher Bayram ile amcasının çocukları Hüseyin ve Cafer Bayram'ı da yaraladı.

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Sabah muhabiri Abbas Çakar'ın haberine göre Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı iki askeri yaraladı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 1 uzman erbaşın yaralandığı belirtildi. Köyün giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

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Şahsın 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğundan dolayı 3 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Şahsı ikna çalışmalarının sürüdüğü öğrenildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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