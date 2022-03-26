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Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TIMETURK / YAŞAM / Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Aziz yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aziz yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-26 11:52:31
Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Aziz yeni bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler yeni bölümün ardından Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Dilruba'nın Aziz'in başucunda "Bir kere gittin bıraktın beni, bir daha gitme…" dediği tanıtımda Dilruba'nın sözlerini duyan Adem şoke oluyor. Öfkesine hakim olmakta zorlanan Adem, Dilruba'ya Aziz'in öleceğini söylerken ikili arasındaki gerilim giderek artıyor. Efnan'ın "Başka çarem kalmadı Aziz, affet beni" sözlerinin sebebi merak konusu olurken Pierre'in evine gittiği anlar dikkat çekiyor.

Aziz dizisi 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. .

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