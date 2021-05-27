'Ayvayı yemek' böyle olsa gerek!

100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Ne tür yemekler yapıldığını öğrenince ise şaşıracaksınız....

Ayva oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza ve güzelliğimize de önemli katkı sunuyor.100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Bu nedenle ayva meyvesi için geçerli olan sağlık etkileri ayvanın yaprağı için de geçerli.

Ayvanın sofralara her türlü sunumla gelmesi ise bu meyveyi vazgeçilmez yapıyor.

İşte "yok artık" diyeceğiniz tat ve ayva yemek türleri...

Ayvalı Mercimek Çorbası

Türk yemeklerinin baharatlı lezzetlerine çok yakışan ayva, mercimek çorbasına da yeni bir lezzet katmakta.Malzemeler (6 kişilik) 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet kuru soğan 2 diş sarımsak 15 gram kök zencefil (Yaklaşık başparmak büyüklüğünde) 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal 1 çay kaşığı toz karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası 1 adet orta boy ayva 250 gram kırmızı mercimek (Yaklaşık 1,5 su bardağı)

1 litre soğuk su+1,5 su bardağı sıcak su ve tuz...

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsağı ezici aparat veya havan kullanarak ezin. Zencefilin kabuğunu soyup rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Ayvanın kabuğunu soyun, dilimleyerek çekirdekli kısımlarını çıkarın ve rendeleyin.

Çorbayı yapacağınız tencereyi orta ateşe alın. Zeytinyağı, kuru soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal ve karabiberi koyarak soğan diriliğini kaybedene kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve karıştırın. Rendelenmiş ayvayı ekleyin, kısa bir süre daha kavurun. Mercimek ve soğuk suyu ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Mercimek yumuşadığında sıcak su ekleyin.Ocağı kapatın ve tuzunu ayarlayın. Çorbayı el blenderıyla püre haline getirin.

Ayva Dolması

Osmanlı'dan beri et ve meyve birlikteliği mükemmel uyumu ve zengin aromalarıyla mutfağımızı şenlendirmekte.

3 adet ayva 150 gr kıyma yarım soğan 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet domates rendesi 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz yarım tatlı kaşığı Tuz yarım tatlı kaşığı Karabiber

çeyrek tatlı kaşığı Yenibahar 2 yemek kaşığı tereyağı 500 ml su 1 adet çubuk tarçın Pişirmek için:Çubuk tarçın 2 yemek kaşığı nar ekşisi,su; Servis için; 4 yemek kaşığı pekmez ve maydanoz....

Ayvaları yıkayın, tepelerini kapak yapmak için, alt kısımlarını ise tencereye oturması için bıçak yardımıyla kesin, parizyen kaşığıyla içlerini ayvayı delmemeye özen göstererek çıkarın. Hazırladığınız ayvaları kararmaması için su dolu geniş bir kabın içine atın. Soğanı ince ince yemeklik doğrayın, kıyma, biber ve domates salçalarını, domates rendesini, maydanoz, tuz, biber ve yeni bahar ekleyerek yoğurun. Ayvaları sudan çıkarıp süzün ve hazırladığınız harcı içlerine doldurun. Tencereye yerleştirdiğiniz ayvaların kapaklarını bastırmadan kapatın.

Ayvaların yarısından biraz yukarı gelecek şekilde su doldurup nar ekşisini üzerinde gezdirinve çubuk tarçınla tereyağlarını ilave edin. Ayvalar yumuşayıp kadar pişirin. İsteğe göre maydanoz ve pekmez ile servis yapabilirsiniz

Ayva Beğendi

Hünker Beğendi olur da Ayva Beğendi olmaz mı?

3 adet ayva 8-10 adet kestane 2-3 diş karanfil 1 su bardağı badem sütü 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı un

Tuz Karabiber Kaşar rendesi.....

Ayvaları çekirdeklerini çıkarıp karanfille birlikte düdüklü tencerede haşlayın. Kestaneleri de ayrı bir yerde haşlayın.

İyice yumuşayan ayvaları ezip püre haline getirin ve ince delikli bir tel süzgeçten geçirin.

İçine tereyağının yarısını ekleyip hızla karıştırarak yağın erimesini sağlayın.Diğer yanda haşladığınız kestaneleri ezip püreye ekleyin ve karıştırın.Ayrı bir tavada unu kalan tereyağında kokusu çıkana kadar kavurup badem sütüyle açın.

Hazırladığınız unlu sütlü karışımı püreye ekleyin ve hızla karıştırıp yedirin.2-3 yemek kaşığı kaşar rendesi ekleyin ve karıştırın.Tuz ve karabiber ile tatlandırabilirsiniz

Ayvalı Yahni

Yok artık dedirten türden...Osmanlı'nın imza yemeklerinden ayvalı yahniyi evinizde de yapabilir, mükellef sofraların yıldızı olarak servis edebilirsiniz.

1 adet büyük boy ayva 3 çorba kaşığı tereyağı 1/4 su bardağı zeytinyağı

500 gram kuşbaşı koyun eti 5 adet soğan 1 çay kaşığı tarçın Yarım çay bardağı pekmez Yarım litre sıcak su, tuz...

Ayvayı soyup çekirdeklerini çıkarın ve 16 parçaya bölün. Tereyağını kızdırıp hızlı ateşte ayvalar karamelize oluncaya kadar sote edip kenara alın. Bir tencereye zeytinyağını ve eti alın. Et suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine piyazlık doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Tarçını ve pekmezin yarısını ilave edin. Tuz ve sıcak suyu koyun. Bir buçuk saat kısık ateşte pişirin. Sürenin sonunda ayvaları tencereye ekleyin. Ağır ateşte 30 dakika pişirip servis tabağına alın. Kalan pekmezi yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

Ayva Kompostosu

Klasik ama vazgeçilmez bir tat...Bir tencerede 4 litre suyu kaynatın.Kaynayan suya soyup doğradığınız ayvaları ve karanfilleri ekleyin. Ayvalar yumuşayıp pişince şekeri de ekleyin. 2-3 dakika bu şekilde kaynayıp şeker iyice eridikten sonra ocaktan alın. servis ederken içerisine karanfilleri ve ceviz içini ilave edin.Karanfiller kompostonun içinde çok beklerse acımsı bir tat bırakabilir. Kompostoyu ocaktan aldıktan sonra karanfilleri içinden alabilirsiniz.

Zeytinyağlı Ayvalı Kereviz

Zeytinyağlı yemekler de ekşi ve mayhoş meyveler ile lezzetlerine lezzet katar.

3 adet kereviz 1 çay bardağı zeytinyağı 1 su bardağı sıcak su 2 kereviz sapı

1 kuru soğan 1 ayva 1 portakalın suyu 2 havuç ve Tuz...

Kereviz ve ayvanın kabuğunu soyup iri doğrayın ve limonlu suda bekletin. Kereviz saplarını 2 cm kalınlığında doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.Kereviz, ayva, kereviz sapı ve havucu ekleyip 3 dakika kavurun. Üzerine portakal suyu ve sıcak suyu ilave edin. Tuz ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.

Ayva Tatlısı

Vazgeçilmez tatlardandır Ayva tatlısı.

Ayvaları hafif derin bir tencereye ekleyin. Ardından geri kalan tüm malzemeyi ekleyip orta ateşte 20-25 dk kadar kapağını kapatarak ayvalar yumuşayıncaya kadar pişirin.Soğuduktan sonra üzerine kaymak ve kırık Antep fıstığı ekleyerek servis edin.

Ayvalı Pilav

Ayvalı pilav da olur mu demeyin....2 su bardağı pirinç 2 adet ayva 3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı et suyu 1 yemek kaşıgı dolma fıstığı 1 yemek kaşığı dolma üzümü 2 adet kesme şeker 1 çay kaşığı safran Yarım limon suyu Yeteri kadar tuz Yarım çay kaşığı tarçın...Pirinçleri ayıklayıp kaynar tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ayvaları soyup küçük kuşbaşı doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Ayvaları atıp 5 dakika kavurun.

Pirinçleri yıkayıp süzün. Fıstıklarla beraber ayvalara katın. 5 dakika kadar kavurun. Limon suyu, tuz, safran, şeker ve sıcak et suyunu ilave edin. Üzümleri yıkayıp ekleyin.Kaynamaya başlayınca tencerenin altını kısıp, pirinçler uzayıp suyunu çekinceye kadar pişirin...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.