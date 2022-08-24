Ayta Sözeri Kimdir? Ayta Sözeri Yer Aldığı Projeler

Ayta Sözeri kimdir, nerelidir? Ayta Sözeri yer aldığı dizi ve filmler neler? Ayta Sözeri albümleri nedir? Ayta Sözeri Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Aynı zamanda insan hakları ve LGBT hakları aktivistidir. Ayta Sözeri birçok sinema ve dizide yer alarak büyük bir kitleye sahip oldu. Ayta Sözeri hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.