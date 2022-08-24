Ayta Sözeri Kimdir? Ayta Sözeri Yer Aldığı Projeler
Ayta Sözeri kimdir, nerelidir? Ayta Sözeri yer aldığı dizi ve filmler neler? Ayta Sözeri albümleri nedir? Ayta Sözeri Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Aynı zamanda insan hakları ve LGBT hakları aktivistidir. Ayta Sözeri birçok sinema ve dizide yer alarak büyük bir kitleye sahip oldu. Ayta Sözeri hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-24 22:03:41
Ayta Sözeri Kimdir?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982 Yılında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Ayta Sözeri 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Sözeri, Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Ayta Sözeri, Sezen Aksu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılara, konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı. Ayta Sözeri "Benimle Söyle" adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı. 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti. Ayta Sözeri birçok dizi ve filmde yer alarak büyük bir kitleye sahip oldu.
Ayta Sözeri Yer Aldığı Projeler
- 2009 Güneşi Gördüm-Tuana
- Teslimiyet-Aygül
- 2010 Kukuriku - Kadın Krallığı-Beton
- 2016 Koca Dünya-Hayat kadını
- 2017 Aile Arasında-Behiye
- 2020 Eltilerin Savaşı-Ebe
- 2000 Dadı-Şarkıcı
- Hayat Bağları-Hapishane Müdüresi
- 2006 Arka Sokaklar-Aydan-Konuk oyuncu
- 2007 Kuzey Rüzgârı-Okşan
- Dudaktan Kalbe-Mahkûm-Konuk oyuncu
- 2008
- 2009 Akasya Durağı-Naciye, Zümrüt
- Kahramanlar Arzu
- 2010 Parmaklıklar Ardında-Mahkûm
- 2011 Papatyam-Şebnem
- 2012 Acayip Hikayeler-Cansu-Konuk oyuncu
- Kayıp Şehir Duygu
- 2014 Ulan İstanbul-Umay
- 2015 Paramparça- Nezaket
- 2021 Yeşilçam-Kuvvet-Konuk oyuncu
- İlk ve Son-Abla-Konuk oyuncu
- 2021-2022 Kırmızı Oda-Zekiye Keklik-Konuk oyuncu
- 2022 Demet Akbağ ile Güldürme Beni Kendisi-Konuk
- Yakında Yılbaşı
Diskografi
- "Büklüm Büklüm" (2018)
- "Yanayım Yanayım" (2018)
- "Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" (Aşkın'ın Şarkıları albümü) (2019)
- "Rustik" (ft. Uraz Kaygılaroğlu) (Eltilerin Savaşı film müziği) (2020)
- "Anılarıma Yazık" (2020)
Ödülleri
- Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı, Aile Arasında, 2018
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