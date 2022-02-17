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TIMETURK / YAŞAM / Ayşecan Tatari doktor olayı nedir? Ayşecan Tatari kızı Müjgan hangi doktorda sorun yaşadı?

Ayşecan Tatari doktor olayı nedir? Ayşecan Tatari kızı Müjgan hangi doktorda sorun yaşadı?

Ayşecan Tatari doktor olayı nedir? Ayşecan Tatari geçtiğimiz haftalarda kızının bağırsaklarındaki bir rahatsızlık nedeniyle dışarıda yediği yemeklerin içeriğini dikkatle incelediği storyle gündeme gelmişti. Şimdi ise Tatari 1.5 yaşındaki kızıMüjgan için bir doktorun sözlerini sosyal medya hesabından ifşa etti. İşte Ayşecan Tatari ve kızı Müjgan haberleri...

2 Saat Önce
2022-02-17 16:17:01
Ayşecan Tatari doktor olayı nedir? Ayşecan Tatari kızı Müjgan hangi doktorda sorun yaşadı?

Ayşecan Tatari geçtiğimiz haftalarda kızının bağırsaklarındaki bir rahatsızlık nedeniyle dışarıda yediği yemeklerin içeriğini dikkatle incelediği storyle gündeme gelmişti. Tatari gittiği mekanda, kızının yiyemediği besinleri açıklayıp "içerisinde tereyağı yok değil mi?" diye sormasına karşın, tereyağlı bir ürünü gönderen şeflere ateş püskürmüştü.

Çocuğunun bir rahatsızlık nedeniyle yiyemediği besinleri tüketmesi sonucu bağırsaklarında kanama meydana gelebileceğini dile getiren Tatari, sinirini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Şimdi ise doktoruyla ilgili bir sorun yaşayan Tatari sosyal medyada olayı paylaştı.

Ayşecan Tatari doktor olayı nedir?

Ayşecan Tatari kızıMüjgan ile göz muayenesi için doktora gitti. Ardından doktor, yanlışlıkla ünlü oyuncuya, 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' mesajını attı.

Tatari ise ekran görüntüsü aldığı fotoğrafı takipçileriyle; "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl? Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" sözleeriyle paylaşımda bulundu.

İkinci paylaşım!

Olayların ardından Ayşecan Tatari; "Mesajlarınızdan sonra bir bilgilendirme yapmak istedim. Hastaneden dün akşam aradılar. Konuyu çok ciddiye alıyorlar çünkü kişisel verilerin korunmasın ve hasta gizliliğine aykırı bu olanlar. Bir ihlal var. Hastanenin kendi içinde bir süreç olacak sanırım. Ben de resmi kayıtlarda olması için gerekli kurumlara şikayette bulunacağım. Olan şey çok tatsız, umarım bunun konuşulması, gündeme gelmesi ileride olabilecek bazı hadiselerin önüne geçer. Hepimizin güvenmek istediği kurumlara güvenerek yaşayabildiği bir hayatta yaşamak dileğiyle..." açıklamasında bulundu. .

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