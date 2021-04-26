DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Aydın Kuşadası açıklarında deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.04.2021 23:04:14
Aydın Kuşadası açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nin 16,98 kilometre açığında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,78 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi. Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saat 22.21'de Ege Denizi Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlardan alınan bilgilerden an itibariyle olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş