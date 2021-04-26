Aydın Kuşadası açıklarında deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nin 16,98 kilometre açığında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,78 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi. Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saat 22.21'de Ege Denizi Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlardan alınan bilgilerden an itibariyle olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.