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Aydın'daki evden 3 kamyon çöp çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, komşularının kötü koku üzerine ihbar ettiği S. Ayar'ın evinden 3 kamyon çöp çıktı. Belediye ekiplerince ev ilaçlanırken, çöpler imha edildi.

2 Saat Önce
2021-07-09 20:03:05
Aydın'daki evden 3 kamyon çöp çıktı!

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Dumlupınar Mahallesi 216 Sokak'ta yaşamını sürdüren S. Ayar, topladığı atıklarla evini iki yılda çöplük haline getirdi. Çöplerden etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız mahallelinin şikayeti üzerine, Nazilli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri eve gelerek çalışma başlattı.

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Güçlükle ikna edilen S. Ayar'ın evinde polis kontrolünde temizlik yapıldı. Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik, teneke kutu ve bidonların bulunduğu ev 2 saat süren çalışmanın ardından baştan aşağıya temizlenirken, 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikroplara ve haşerelere karşı ilaçladı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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