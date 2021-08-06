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TIMETURK / YAŞAM / Aydın'da arazi kavgası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'da arazi kavgası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde icradan satılık arazinin alıcıları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

17 Saat Önce
2021-08-06 23:32:53
Aydın'da arazi kavgası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Hasan Dövez ve kardeşi Mehmet Dövez, Çaylı Mahallesi'nde icradan satılık araziyi almak için gittiğinde diğer müşteri Mehmet İnanç Akcan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Dövez elinde bulunan av tüfeği ile Akcan'a ateş açtı. Mehmet İnanç Akcan ile kavgayı sonlandırmak için araya girmek isteyen Mehmet Dövez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Akcan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi. Mehmet Dövez ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Cinayet zanlısı Hasan Dövez, olay yeri yakınında av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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