Aydemir Akbaş Kimdir, Nerelidir? Aydemir Akbaş’ın Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Aydemir Akbaş kim? Kolpaçino Sabri Abi gerçek adı ne? Aydemir Akbaş yer aldığı filmler neler? Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı olan usta oyuncu Aydemir Akbaş hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte detaylar...
2022-09-16 09:40:39
Aydemir Akbaş Kimdir?
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Gazetecilik mesleğinden sonra tiyatro oyunculuğuna başladı. Burada Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Aydemir Akbaş daha sonra Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda yer aldı. Akbaş, bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Ardından İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı. Usta oyuncu Aydemir Akbaş, 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
Aydemir Akbaş'ın Yer Aldığı Projeler
- 1964 Keşanlı Ali Destanı
- 1965 Bitmeyen Yol
- 1965 Güzel Bir Gün İçin
- 1966 Hudutların Kanunu
- 1966 At Avrat Silah
- 1966 Kovboy Ali
- 1966 Çirkin Kral
- 1966 Eşrefpaşalı
- 1966 Nuh'un Gemisi
- 1968 Alevli Yıllar
- 1968 Vesikalı Yarim
- 1969 Vatan ve Namık Kemal
- 1969 Belanın Yedi Türlüsü
- 1969 Yaşamak Ne Güzel Şey
- 1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman
- 1975 Diyet
- 1975 Bitirimler Sınıfı
- 1975 Ayıkla Beni Hüsnü
- 1975 Alemin Keyfi Yerinde
- 1975 Ali Cengiz Oyunu
- 1975 Çapkın Kızlar
- 1975 Kazım'a Bak Kazım'a
- 1975 Vay Anasına On Yedii
- 1975 İkimiz Bir Fidanız
- 1975 Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak
- 1975 Tantana Kemal
- 1976 Kolombo Şakir
- 1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri
- 1977 Hızlı Giden Yorulur
- 1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
- 1977 Bazıları Cacık Sever
- 1978 Bionik Ali Futbolcu
- 1978 Astronot Fehmi
- 1978 Kendin Pişir Kendin Ye
- 1978 Çapkınlar Kıralı
- 1978 Zeynelle Veysel
- 1978 Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta
- 1979 Haydar
- 1979 Delidir Ne Yapsa Yeridir
- 1979 Süper Selami
- 1979 Acemi Dolandırıcılar
- 1979 Afferin Çocuga
- 1979 Öttür Kuşu Ömer
- 1979 Tatlı ve Güzel
- 1979 İstanbul Geceleri
- 1979 Şerefsiz Şeref
- 1979 Oooh Oh
- 1979 Binlik Nail
- 1979 İster Gül İster Ağla
- 1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler
- 1981 Seni Yakacaklar
- 1982 Şabancık
- 1983 Futboliye
- 1984 Lodos Zühtü
- 1984 Üşütük
- 1985 Gazino Bülbülü
- 1985 Sevmek
- 1986 Ödlek
- 1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5
- 1987 Düş Yakamdan Osman
- 1987 Seyyar Kamil
- 1987 Gülüm Benim
- 1988 Bir Kulum İşte
- 1990 Boynu Bükük Küheylan
- 1990 Hanımın Çiftliği
- 2004 Yadigar
- 2004 Paydos
- 2005 Köpek
- 2005 Naciye'yi Kim Sevmez
- 2006 Cennet Mahallesi
- 2007 Avrupalı
- 2009 Kolpaçino
- 2009 Gölgesizler
- 2010 Kutsal Damacana 2: İtmen
- 2011 Kolpaçino: Bomba
- 2016 Alemde 1 Gece
- 2016 Kolpaçino 3. Devre
Yıl Yönetmenlik Yaptığı Filmler
- 1975 Tipsiz
- 1987 Düş Yakamdan Osman
- 1989 Dilekçe
- 1989 Bakımsız Tarzan
- 1989 Hopla Dünya
- 1990 Muhteşem Enayi
- 1990 Çılgın Berber
Yıl Tiyatro
- 1960 Hakkımı Ver Hakkı
- 1960 Keşanlı Ali Destanı
- 1960 Düş Yakamdan Osman
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