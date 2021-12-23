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TIMETURK / YAŞAM / Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı

Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı

Ayça Tekindor 'un twitter’dan yaptığı paylaşımı büyük tepki topladı.

1 Saat Önce
2021-12-23 21:39:41
Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı

Geçtiğimiz gün Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu hastanede yaşam mücadelesi verirken, sosyal medyada hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi.

"HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN!"

2004 yılında 'Yıkılıyo' şarkısıyla adını duyuran Ayça Tekindor da Twitter'dan "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın! Önüme şu köpek saldırıları, 'Yok pitbull vahşiymiş' bilmem ne... Salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı! Buna 'Ama çocuklar...' diye yorum yapanları da..." mesajını yayınladı.

"CİNSİ GÜNDEME GİRMEMESİ İÇİN ÖYLE YAZDIM"

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Tekindor'a tepki gösterdi. 49 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye." sözleriyle kendini savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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