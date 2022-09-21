Ayça Ayşin Turan Kimdir, Nerelidir? Ayça Ayşin Turan Yer Aldığı Diziler Neler?

Ada Masalı Haziran gerçek adı ne? Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan aslen nereli? Ayça Ayşin Turan hangi dizilerde oynadı? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan sevilen dizilerden Ada Masalı dizisi ile büyük bir merak uyandırdı. Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ayça Ayşin Turan Kimdir? Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. Turan iki taraftan da Karadenizli olup babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu'dur. Güzel oyuncu çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunmakta. Kariyerine Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. Son olaraktan da Ada Masalı dizisinde başrol oynadı. Ayça Ayşin Turan Yer Aldığı Projeler Sinema 2015 Sevimli Tehlikeli Zeliş Başrol oyuncusu Televizyon 2011-2012 Dinle Sevgili Gülfem Yardımcı oyuncu FOX

2013-2016 Karagül Ada Şamverdi Yardımcı oyuncu

2016 Altınsoylar Burcu Kapan Başrol oyuncusu Kanal D

2017-2018 Meryem Meryem Akça Başrol oyuncusu

2020 Zemheri Firuze Pınar Başrol oyuncusu Show TV

2020-2021 Arıza Halide Gürkan Başrol oyuncusu

2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu Star TV

Ada Masalı Haziran Sedefli Başrol oyuncusu İnternet 2018-2020 Hakan: Muhafız Leyla Sancak Başrol oyuncusu Netflix

Yakında Sen İnandır Sahra Başrol oyuncusu Sunucu 2017 Altın Kelebek Ödülleri Sunucu Ödül Töreni Kanal D Ayça Ayşin Tural Aldığı Ödüller 2019 İstanbul Üniversitesi 3. 1453 Ödülleri Yılın Kadın Oyuncusu

2020 Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Dijital - İnternet Dizisi Kadın Oyuncu

2021 Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu .