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TIMETURK / YAŞAM / Ayakkabı boyacısı ile karganın şaşırtan dostluğu

Ayakkabı boyacısı ile karganın şaşırtan dostluğu

Bursa Orhangazi'de ayakkabı boyacısı Nizamettin Aytekin (78) ile bir yıl önce yiyecek vermeye başladığı karganın yakınlığı görenleri şaşırtıyor. Aytekin, yanından ayrılmayan kargayı her gün elleriyle besliyor.

2 Saat Önce
2021-12-06 11:50:10
Ayakkabı boyacısı ile karganın şaşırtan dostluğu

Bursa Orhangazi'de terminal içinde ayakkabı boyacılığı yapan memur emeklisi Nizamettin Aytekin, bir yıl önce boya sandığının önüne gelen kargaya yiyecek verdi.

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Aytekin, o günden itibaren her gün çalışırken yanına gelen kargayı elleriyle beslemeye başladı. Çalıştığı sırada Aytekin'in omzunda duran karga, görenleri şaşırtıyor.

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Kargayla aralarındaki dostluğu anlatan Aytekin ‘' Yaklaşık bir sene önce çalışırken kargaya yem vermek istedim. Gelip, koluma kondu. O günden bu yana hep yanımda. Geçtiğimiz aylarda rahatsızlığım nedeniyle 4 -5 gün burada yoktum. Tezgahıma gelmiş. Göremediği içinde sürekli bağırmış. Daha sonra iyileşip geldiğimde beni görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Üstüme atladı, yanaklarımı öpercesine ısırdı. Onunla güzel bir arkadaşlığımız var. Burada yanımda mutlu, hayvanlar bizim için değerli. Onlar bu dünyanın güzel dostları. Sahip çıkalım'' dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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