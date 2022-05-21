Avukat Taha Burak Özkan Kimdir?

Taha Burak Özkan 1993 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Siyaset ve bürokrasi ile iç içe olan bir aileden gelen Taha Burak Özkan çocukluk hayali olan avukatlık mesleğine başladıktan sonra ülke çapında birçok önemli ve toplumsal davalarda ses getiren başarılara imza atmıştır. Türkiye’nin çoğu ilinde bulunan ünlü kişilerin medyatik davalarındaki başarıları da kendisini tanınmış bir avukat haline getirmiştir. Peki Taha Burak Özkan kimdir, eğitim hayatı ve kariyer hayatına dair bilinmesi gerekenler nelerdir?

Eğitim Hayatı

Taha Burak Özkan hukuk fakültesi öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara'da yüksek lisans öğrenimi görmüş olup aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinde lisans öğrenimi gördüğü yıllarda ün yapmış hukuk bürolarında düzenli olarakeğitim alması neticesinde, avukatlık stajını bitirir bitirmez kendi hukuk bürosunu kurmuştur. Bu sayede meslek hayatına hızlı bir giriş yapan Avukat Taha Burak Özkan'ın tanınmış hukuk profesörleri ve yabancı ülke hukuk büroları ile partnerliği dikkat çeken bir diğer özelliğidir.

Kariyer Hayatı

Ulusal çapta yayın yapan haber ajansları ve TV kanallarında güncel konulara ilişkin verdiği çarpıcı demeçler ile de hakkında sıkça söz ettirmektedir. Ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yapmakta iken 2020 yılından itibaren kanungazetesi.com ‘da genel yayın yönetmenliği görevini icra etmektedir. Ayrıca;akaryakıt, inşaat, turizm ve uluslararası ticaret gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren yurt dışı merkezli OzGroup'ta 2017-2019 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ile 2019 yılından itibaren yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili danışmanlığı ve gençlik projeleri koordinatör başkan vekilliği görevlerini de icra etmiş olan Avukat Taha Burak Özkan nereli diyecek olursak memleketi Batmanolup, Batman ilinin ileri gelen ailelerinden birine mensuptur.

Avukat Taha Burak Özkan, halihazırda kurucusu olduğu Özkan Hukuk ve Danışmanlık ofisi bünyesinde Ankara ilinde avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. .