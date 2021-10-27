DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kızılhaç’tan Etiyopya’ya acil insani yardım çağrısı
Çad: Türkiye ile yeni ikili anlaşmalar imzaladık
Kanadalı şirket, Türkiye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle iflas etti
Barzani: Türkiye ile ortak güvenlik kaygılarımız var
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Putin'den Gazprom'a 'tedariki artırın' talimatı
IKBY: Türkiye ile ortak güvenlik kaygılarımız var
Evini yüksek bedelle kiraya verdi, 9 bin avro ceza kesildi
Avukat, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Emekli polis, eşi ve kızını vurup intihar etti
İran'da kuraklık nedeniyle 'kızıl altın' safranın çiçekleri açmadı
Borsada 'Bayram havası'
Konutta hileli rapor krizinin 1 aylık maliyeti 2 milyar lira
MHK'nin yeni başkanı ve üyeleri belli oldu
'Demokratlar'dan milyarderleri vergilendirme teklifi

TIMETURK / YAŞAM / Avukat, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Avukat, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, avukat İbrahim Köseoğlu (37), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

1 Saat Önce
2021-10-27 19:26:21
Avukat, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Cesedin yanında ruhsatlı tabancası da bulunan Köseoğlu'nun intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İncilipınar Mahallesi 3370 sokaktaki evinde yalnız yaşayan Denizli Barosu avukatlarından İbrahim Köseoğlu'dan haber alamayan yakınları bugün evine gitti. Dairenin kapısını açan yakınları, Köseoğlu'nun cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, başından vurularak yaşamını yitiren Köseoğlu'nun cansız bedeninin yanında kendisine ait olduğu belirlenen ruhsatlı tabancası da bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köseoğlu'nun cansız bedeni otopsisi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk inceleme sonucu Köseoğlu'nun kendisini başından vurarak intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş