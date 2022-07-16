Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Instagram'a dava açtı!

İzmir’de avukatlık yapan fenomen avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Türkiye’de instagrama dava açan ilk kişi oldu. Sosyal medyada ünü nedeniyle saldırılara maruz kalan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya; ‘‘Alperen Cihan Çetinkaya’yı taklit ediyorsun’’ gerekçesiyle instagram hesabının kapatılması üzerine İnstagrama karşı tüketiciyi korumadığı gerekçesiyle dava açtı.

Maddi ve manevi olarak kaybı olduğunu belirten İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Alperen Cihan Çetinkaya: ‘‘İnstagram hesabımı işletme hesabı olarak kullanmaktayım. Bilindiği üzere instagram bir hizmet sağlamakta ve bunun karşılığında çeşitli reklamları şirket ve şahıslara satarak, bizim onları izlememiz üzerinden de gelir elde etmektedir. Bu gelir karşılığında da bana hizmet erişimi sağlamak ve kusursuz bir deneyim sunmak zorunda.İnstagramın günlük hayatta kullanımının bu kadar gelişmesiyle beraber, birçok insanı instagramı adeta sanal ofis olarak kullanmakta ve buradan çeşitli kazanımlar elde etmektedir ve bu kazanımlarını gören, instagrama ihtiyaç duyulduğunu hisseden kötü niyetli kişiler, ÇOK ÖNDE OLAN VE AVANTAJLI OLAN İNSTAGRAM HESAPLARINI, İNSTAGRAM GENEL MERKEZİNE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ŞİKAYET EDEREK ''TAKLİT'' EDİYOR ayrıntısıyla kapattırmaktadır ve instagram buna izin vermektedir.'' dedi.

Pratik olarak birçok hukukçunun İnstagram'a Türkiye'de bireysel anlamda dava açılamayacağı yönünde fikri olduğunu ancak bu fikre katılmadığını ve tarafını belli etmek adına ve gerçekten de mağduriyet yaşaması nedeniyle dava açtığını belirten Çetinkaya, İzmir Tüketici Mahkemesinde1 TL'lik maddi ve 1.000.000 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ağustos 2021 tarihinde ‘‘Kendisini taklit ettiği'' gerekçesiyle hesabı kapatılan avukat, instagramın ABD'deki merkezi ile mail yoluyla irtibat kurmuş ve kendisine ait kimlik-pasaport bilgileri ile yüzünün tamamını içeren ve gönderdikleri kodla çekilmiş bir fotoğrafını göndermesi halinde hesabını aktif hale getirecekleri cevabı iletilmiştir. Bunun üzerine İzmirli avukat istenen bilgileri göndermiştir ve bunun üzerine İnstagram şu içerikte bir mail iletmiştir; ''SENİN ALPEREN CİHAN ÇETİNKAYA OLDUĞUNU DOĞRULADIK, HESABINI GERİ AÇTIK.''

Ancak Mayıs 2022 tarihinde ‘‘Alperen Cihan Çetinkaya'yı taklit ettiği'' gerekçesiyle tekrar hesabı kapanan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya bu sefer soluğu mahkemede aldı ve şunları söyledi: ‘‘Davalı beni korumadığı için bu açma işlemlerinin tümü için sosyal medyadaki kişilere ödeme yapmak zorunda kaldım. Davalı beni koruyamadığı için sosyal medya çeteleri bunu bir rant haline getirerek hesapların kapanması için İnstagram'aşikayet göndermekte, davalı İnstagram ise özenli araştırmaları yapmadan hesapları kapatmaktadır. Ve aynı çeteler para ile hesapları kurtarmaktadırlar, bu bir siber şantajdır ve tek sorumlusu İnstagramın kendisidir zira; DAVALIDA TÜM PASAPORT, KİMLİK VE DAVALIYA ÖZEL ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARIM OLMASINA RAĞMEN DAVALI 2. KEZ HESABIMI KAPATARAK HİZMETİNİ AYIPLI OLARAK İFA ETMİŞTİR VE BU HESABIMIN YARIN AYNI ŞEKİLDE KAPATILMAYACAĞININ GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR. BU HESABIN TAKLİT İLE KAPATILMASINI TEK YOLU, DAVALININ ONAYIDIR. DAVALI İSE ÖZEL BİLGİLERİMİN TÜMÜ KENDİSİNDE YER ALMASINA RAĞMEN, HESABIMIN İKİNCİ KEZ KAPATILMASINI ONAYLAMIŞTIR.Davalının ayıplı hizmeti; Anayasa'nın 20. maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 23 maddesi ve devamı kapsamında açıkça kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir. Benim üzerimden maddi menfaat elde eden davalının, verdiği hizmet esnasında tarafımı koruması ve hizmetini ayıplı gerçekleştirmemesi gerekmektedir. Bu nedenle emsal olmasını beklediğim bu davayı açtım.'' .