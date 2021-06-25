Avukat Alioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, İstanbul Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.