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Avukat Alioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, İstanbul Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.

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25.06.2021 15:21:32
Avukat Alioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

sasmaz avukat-ölüm

İddiaya göre, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, ünlü isimlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39) kaldığı rezidansın 5. katından atladı.

sasmaz avukat

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

sorusturma

Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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