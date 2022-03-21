Avrupa ve Ortadoğunun gözdesi Vakfe Moda Oldu

Avrupa ve Ortadoğu’da parlayan bir sektör olan tesettür giyim modası son zamanlarda yeni bir Türk e-ticaret firması olan Vakfe Moda’nın yükselişine sahne olmakta.

2021 yılında faaliyetlerine başlayan Vakfe Moda, bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde 220.000 müşteri hacmine ulaşmayı başardı. Vakfe Moda'nın bu başarısının arkasında firmanın yaptığı işe bağlılığı ve çekici giyim ürünleri ortaya koyma hedefine emin adımlarla ilerlemesi yatmaktadır. Vakfe.com , sadece Türkiye değil, Avrupa ve Ortadoğu'nun pek çok yerinde yürüttüğü faaliyetler ile tesettür modası söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk firmalardan biri olmayı başardı. Marka Resmi Instagram Hesabı olan @vakfe 'de bizzat başarısını duyurdu.

Özellikle son zamanlarda tesettür giyim modası dünyanın pek çok yerinde rağbet görmekte. Bu noktada modaya ve sezonun trendlerine göre şekillenen tesettür giyim ürünlerine olan talep de artmakta. E-ticaret sektörüne hızlı bir giriş yapan Vakfe Moda da 2000 m2'lik bir alan üzerine konumlandırılan atölyesindeki 200'ü aşkın personeli ile artan bu talebi karşılamakta kararlı.

Vakfe Moda yakın zamanlarda kısa sürede 220.000 müşteri hacmine ulaşması ve kadın istihdamını arttıracağı açıklamasıyla gündeme gelmişti.Firma aynı zamanda ülke çapında kurduğu erişim ağı ve kendi kargo hizmeti ile de ürünlerini tüm müşterilerine ulaştırmaya kararlı görünüyor. Firmanın globale genişlemek amacıyla küresel moda pazarlarında yer alan otoritelerle yaptığı görüşmeler de Vakfe Moda'nın geleceğe yönelik hedefleri hakkında küçük de olsa bir fikir veriyor. https://vakfe.com .