Avrupa Birliği'nden 'yangın birliği'

AB ülkeleri şimdiye kadar toplamda 14 itfaiye uçağı, 3 helikopter, yaklaşık 1.300 itfaiyeci ve 250 aracı ile yangına maruz kalan ülkelere yardım etmek için seferber oldu

Avrupa Komisyonu, yangınla mücadele eden ülkelere yardımı artırma yönünde adımlar atıyor. Kurum, uçaklar, helikopterler ve itfaiyecileri konuşlandırarak ilgili bölgelerde etkinlik sağlamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, yangınlarla mücadele eden ülkelere yardım etmek için şimdiye kadar 14 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, yaklaşık 1.300 itfaiyeci ve 250 araç seferber etti

Hangi ülkeleri kapsıyor?

Le Matin gazetesinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre; Avrupa Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, son günlerde Yunanistan'a, ayrıca Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Türkiye'ye yangınlarla mücadelede sürecinde yardımcı olmak için uçak, helikopter ve itfaiyeci gönderilmesini artırdığını duyurdu. AB yetkililerinin yaptığı açıklamada AB'nin şimdiye kadar toplamda 14 itfaiye uçağı, 3 helikopter, yaklaşık 1.300 itfaiyeci ve 250 aracı bu ülkelere yardım etmek için seferber ettiği hatırlatmasında bulunuldu. Yunanistan'da 9 uçak (Fransa, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Kıbrıs tarafından tedarik edildi), bine yakın itfaiyeci ve 200 araç görevlendirildi.

Maliyetin karşılanması

Bazı eyaletler (Fransa, Almanya, Polonya, Avusturya ve Slovakya) hafta sonu Yunanistan'a ek itfaiye ekipleri göndermeye hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Komisyona göre, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve halihazırda Fransa tarafından gönderilmiş kurtarma ekiplerine destek sunacak. Fransa dahil olmak üzere birçok üye devlet tarafından sağlanan bu yardım, AB sivil koruma mekanizması çerçevesinde harekete geçirilmekte ve Komisyon, ulaşımla bağlantılı maliyetlerin en az yüzde 75'ini karşılamaktadır.

Kriz yönetimi devrede

Avrupa Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, "Birden fazla ülkede aynı anda çıkan birden fazla yangınla mücadele etmek için AB çapındaki en büyük yangınla mücadele planlarından birini harekete geçiriyoruz" yorumunu yaptı.İtalya'da geçen hafta Fransa'dan iki Canadair tipi uçak etkilenen bölgelere gönderildi. Arnavutluk'taki operasyonları destekleme amaçlı iki helikopter de Çek Cumhuriyeti ve Hollanda tarafından gönderilirken, Slovenya, Bulgaristan ve Avusturya da Kuzey Makedonya'ya itfaiyeciler gönderdi.

Türkiye'ye su bombardıman uçağı gönderildi

AB ayrıca, son on yılın en büyük yangınlarına maruz kalan, ormanları ve tarım alanlarını ve kıyıdaki yerleşim alanlarını tahrip eden Türkiye'ye çok sayıda su bombardıman uçağı gönderdi. Son 30 yılın en kötü sıcak hava dalgasının bir hafta boyunca vurduğu Yunanistan'da itfaiyeciler, art arda köylerin alevler tarafından kuşatıldığı Atina'ya 200 km uzaklıktaki Evia adasındaki dev yangına karşı Pazartesi günü üst üste yedinci gün mücadele verdi.

Lenarciç, katkıda bulunan ülkelere teşekkür ederken,"“Birden fazla ülkede aynı anda çıkan birden fazla yangınla mücadele etmek için AB çapındaki en büyük yangınla mücadele planlarından birini harekete geçiriyoruz. Bu, krize müdahaleyi Avrupa düzeyinde bir öncelik haline getirme ihtiyacını gösteriyor ”değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.