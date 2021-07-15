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TIMETURK / YAŞAM / Avrupa Adalet Divanı’ndan tepki çeken başörtüsü kararı

Avrupa Adalet Divanı’ndan tepki çeken başörtüsü kararı

Avrupa Adalet Divanı, Müslüman çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayan işverenler lehinde karar aldı.

52 Dakika Önce
2021-07-15 13:02:21
Avrupa Adalet Divanı’ndan tepki çeken başörtüsü kararı

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Avrupa Adalet Divanı, tepki çeken bir karara imza attı.

Avrupa Adalet Divanı, Müslüman çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayan işverenler lehinde karar aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da bir kreş ve kişisel bakım dükkanında çalışanların işyerinde başörtüsü takmasının yasaklanmasıyla ilgili açılan iki davayla ilgili karar verdi. Adalet Divanı, şirketlerin çeşitli şartlara bağlı olarak çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayabileceği kararını verdi.
Avrupa Adalet Divanı, "İşverenin müşterilere nötr bir imaj sunma ihtiyacı ya da sosyal tartışmaların önlenmesi gerekçelerine bağlandığında, görünür bir siyasi, dini ya da felsefi ifade biçimi içeren giyimlerin yasaklanması açıklanabilir" ifadelerine yer verdi.
Almanya'da iki Müslüman kadından biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise bir eczane zincirinde çalışıyordu. İşlerine başladıkları ilk dönemde başörtüsü takmayan kadınlar, ilerleyen dönemde bu kararlarını değiştirdi. Her iki işveren de kadınlardan çalışırken başörtüsü takmamasını istedi. Aksi takdirde başka iş bulmaları gerektiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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