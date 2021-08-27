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Atilla Özdür Hakk'a yürüdü

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Atilla Özdür, vefat etti.

37 Dakika Önce
2021-08-27 09:41:10
Atilla Özdür Hakk'a yürüdü

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Atilla Özdür, vefat etti.

Atilla Özdür kimdir?

Atilla Özdür, 1933 senesinde Bursa'da dünyaya geldi.

1951 senesinde Bursa Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk Bölümü'nden mezun oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yaptı ve 1972 senesinde emekliye ayrıldı.

1973-77 ve 1980-84 yılları arasında Milli Gazete'de çalıştı.

Aynı zamanda İngilizceden makale ve kitap çevirileri yaptı.

Üstad adına, 10 Aralık 2014 tarihinde “Gazeteci-Yazar Atilla Özdür'e Saygı Gecesi” düzenlenmiştir.

27 Ağustos 2021 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

İslam ve Toplumun Çağdaş Ekonomik Görünümü

İslam ve Siyonizm

Uçkurlu Potur

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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