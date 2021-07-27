Ates TV: Antalyalılar Mülteci konusuna ılımlı yaklaşıyor

Başkan Erdoğan’ın mülteciler konusunda yaptıkları Antalyalı vatandaşların taktirini topladı. Ates tv mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, Avrupa’da bizi mülteciler konusunda yalnız bıraktı diyor.

“Türkün Türk'ten başka dostu yoktur”

Ates TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, Avrupa'nın Türkiye'nin ılımlı politikalarından, mazlumlara yardımcı olmasından rahatsız olduğunu belirtti. Vatandaşlar, “Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diğer devletler bizi kıskanıyor. Göçmenleri misafir etmemiz onların zoruna gidiyor çünkü ülkemiz elhamdulillah herkese sahip çıkabilecek güçte.” diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.