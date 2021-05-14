Adana semalarında sıcak ve yağmursuz bir oram olmasına rağmen gökkuşağı ortaya çıktı. Ateş gökkuşağı olarak adlandırılan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayda alındı. Peki ateş gökkuşağı nedir? Ateş Gökkuşağı nasıl oluşur?

Sıcak ve kurak havası ile bilinen Adana'da mayıs ayının sonlarına doğru semada gökkuşağı gibi rengarenk parlayan bir oluşum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen gök olayının ateş gökkuşaı olduğu öğrenildi. Vatandaşlar da Ateş gökkuşağı nedir? Ateş gökkuşağı nasıl oluşur? gibi soruları sormaya başladı.

Ateş gökkuşağı nedir?

Adana'nın Kozan ilçesinde 'Ateş gökkuşağı' görüldü. Dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi. Ateş gökkuşağını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ateş gökkuşağı bilinen gökkuşaklarının aksine hava sıcaklıklarının yüksek olduğu noktalarda meydana gelir ve nadir olarak görülür. Nadir görülen doğa olayının özellikle Sibirya ve Rusya gibi ülkelerde sık görüldüğü ifade edildi.

Ateş gökkuşağı nasıl oluşur?

Gökkuşağı güneş'in ufuk sıcaklığının 58° üzerinde olduğu durumlarda meydana gelen ateş gökkuşağı, sirüs bulutlarının içinden geçmesiyle oluşan ve nadir görülen bir gök olayıdır. Işık hüzmesinin oluşması için sirus bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekir.

Normal gökkuşağı nedir?

Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağında görülen yedi renk; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi çivit mavisi, menekşedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.