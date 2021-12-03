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TIMETURK / YAŞAM / Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman vasiyetini açıkladı

Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman vasiyetini açıkladı

71 yaşındaki Yeşilçam yıldızı İlyas Salman, Magazin Noteri programına konuk oldu. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtlayan Salman, ''Ateist İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

2 Saat Önce
2021-12-03 14:11:21
Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman vasiyetini açıkladı

Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve Banker Bilo gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı İlyas Salman, Magazin Noteri programında vasiyetini açıkladı.

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''KİRİMLE GİDECEĞİM''

İlyas Salman, sevenlerine vasiyetini şu sözlerle duyurdu:

Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim.

''KEMAL'İN ARKASINDAN ÇOK AĞLADIM''

''Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi'' yorumu hakkında da konuşan Salman, ''Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli'ydi, ben Erguvan'lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım.'' ifadelerini kullandı.

''BEN ATEİSTİN TEKİYİM''

Geçmişte ateist olduğunu açıklayan İlyas Salman, ''Cennete ve cehenneme inanmıyorum. Ben ateistin tekiyim. Kendi yarattığım şeye tapacak kadar aptal değilim'' sözleriyle, günlerce tepkilerin odağında yer almıştı.

Kaynak: mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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