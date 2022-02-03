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Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştılar
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Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştılar

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-02-03 21:13:54
Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştılar

Olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi. .

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