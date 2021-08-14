Ataberk Doğan: Büyük tepki gösterdi

Ataberk Doğan; geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayınında, siyasetçilerin ‘Gaming’ ve ‘Streaming’ sektörünü kullanmaya çalışmalarına oldukça büyük tepki gösterdi.

‘Biz Kendi Dünyamızda Mutluyuz'



Ataberk Doğan: "Z kuşağı, siz siyasetçilere oy verecek ehliyete ve zihniyete sahip olduğunda emin olun ki sizin bu samimiyetten yoksun davranışlarınıza inanmayacak. Siyasetçiler sanki gençlerin yanındaymış gibi davranarak sahte samimiyet içine giriyor ve gençleri safına çekmeye çalışıyor. Lütfen bizi bu samimiyet dışı oyuna alet etmeyin zira biz kendi dünyamızda mutluyuz. " dedi ve konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"O Dönem Bitti, Artık Sosyal Medya Var"



Ataberk Doğan: "Alışmışsınız bizden önce yaşamış, eğitim düzeyi daha düşük kuşaklara, söylenen her şeye hemen inanan insanlara, eline mikrofon alıp halka seslendiğinde ne söylediğine aldırış etmeksizin alkış tutan taraftarlara; ancak o dönemin anlayışı bitti artık sosyal medya var ve şuan ki gençlerin mizah anlayışı ile geçmiş dönem gençlerinin mizah anlayışı arasında bir dünya fark var, haberiniz olsun.'' Şeklinde sözlerine devam etti.

"Size Bu Akılı Verende Sıkıntı Var"



Ataberk Doğan: "İnsanlar artık daha zeki, sizin sosyal medya ve sanal dünyaya dair düşüncelerinizin ve bakış açınızın gerçek dışı olduğunu biliyor. Size, gençlerin ne istediğine dair akıl verenlerde ve fikir sunanlarda bir sıkıntı var. Ben sizlerin yerinde olsam ilk olarak Z kuşağına öncülük edebilecek nitelikte ve eğitimi ile yetkinliğini ispatlamış bir danışman alırım ve ardından Z kuşağının ne istediğini öğrenirim. Öğrendiğim bilgiler ışığında samimiyetle hareket ederim. Fakat sizin yanınızda bulunan rehberlik eden danışmanlarınız da problemli. ‘' değerlendirmesinde bulundu.

"Samimiyetsizsiniz, Bizi Rahat Bırakın"



Ataberk Doğan: "Lütfen ‘Gaming' ve ‘Streaming' sektörüne karşı siyasi oyunlarla dolu samimiyet dışı tavırlarınızla bizleri boğmayın. Bizleri rahat bırakın. Bizlerin kendi hür düşünceleri var ve çok şükür çalışan bir aklı var. Bizler, araştırarak, yapılan icraatları gözlemleyerek ve aklen yorumlayarak kimlere oy vereceğimize karar veriyoruz, endişe etmeyin " şeklinde ifadelerini genişletti.

"Ben Bu Ülkenin Vatandaşıyım"



Ataberk Doğan: "Günümüz siyasetçilerinin, yaşamında bir defa dahi olsun bilgisayar oyunu oynadıklarını düşünmüyorum. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım ve bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Siyasetçilerin, benim eleştiride bulunduğum konularda bizleri kendi saflarına katmaya çalışmalarından çok rahatsızım" diyerek tepki gösterdi.

"Gençleri Yanlarına Çekme Çabaları, Tamamen Rezillik"



Ataberk Doğan: "Siyasiler bir araya gelip toplanıyorlar ve gençleri nasıl kendi partizanımız haline getirebiliriz diye plan ve proje yapıyorlar. Bu çaba baştan aşağı rezillik. Allah'a şükürler olsun ki neyin ne olduğunu çok iyi idrak edebiliyoruz ancak ne yazık ki bilmeyenler de var. Ben onlar için çok üzülüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.