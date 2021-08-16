Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı.

Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirdi. Twitter hesabı üzerinden hastane odasından fotoğraf paylaşan Ata Demirer film çekimlerinin de ertelendiğini duyurdu.

Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “Bursa Bülbülü“ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.