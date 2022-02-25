Asya, Ortadoğu ve Afrika'nın taksisi: Rakşa

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden özellikle Hindistan ve Çin'den getirtilen Rakşa, Hartum’un tozlu yolları ve yakıcı sıcağına rağmen hala binlerce kişinin başlıca ulaşım tercihi.

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen “Rakşa” adlı üç tekerlekli motor taksi, Sudan'da fiyatı ve farklı bir seyahat tecrübesi sunması dolayısıyla tercih ediliyor.

Ulaşım, taşımacılık ve okul servisi hizmetinde yaygın kullanılan, kapısı ve emniyet kemeri bulunmayan Rakşa'nın, başkentin merkezi noktaları ve köprülerde kullanımına izin verilmiyor.

Rakşalar, küçük boyutları sayesinde yoğun trafikte kolayca ilerleyebilme ve açık havada yolculuk imkanı tanıdığından diğer ulaşım vasıtalarına nazaran daha avantajlı bir konumda yer alıyor.

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden özellikle Hindistan ve Çin'den getirtilen Rakşa, Hartum'un tozlu yolları ve yakıcı sıcağına rağmen hala binlerce kişinin başlıca ulaşım tercihi.

Orta Doğu ve Afrika'nın birçok ülkesinde alternatif ulaşım aracı olan üç tekerlekli taksiler; "Keke", "Bajaj", "Tuktuk", "Rikşav" gibi farklı isimlerle de biliniyor.

İşsiz gençlerin geçim kapısı

Ses sistemleri, çeşitli aydınlatma ve aksesuarlarla donatılan Rakşa, dar gelirli aileler ve işsiz gençler için de gelir kaynağı oluyor.

1998'den beri Rakşa şoförlüğü yapan Fatih Mustafa Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskiden geçimimizi sağlamanın yanı sıra para da biriktirebiliyorduk ama benzin ve yedek parça fiyatlarının aşırı yükselmesi sonucu ancak günü kurtarabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Yolculardan Muhammed Abdullah Tahir, "Üniversiteden mezun olan çok sayıda genç mühendis ve doktor rakşacılık yapıyor. Çevremizdeki birçok kişi bu işi yapıyor. Sonuçta bu bir geçim kaynağı. İşsizlik var, ailelerine bakmaları, eve para götürmeleri gerekiyor. " diye konuştu.

Şoför Salih Abdurrahim, genellikle alışveriş merkezlerinin önündeki müşterilere ve öğrenci servisine çalıştığını söyledi.

Erişimi kolay ve fiyatı uygun olduğu için rakşaların çok tutulduğunu belirten Abdurrahim, "Çok şükür işimiz var çalışıyoruz. Günlük 5 bin cüneyh (10 dolar), işlerin iyi olduğu zamanlar 12 bin cüneyhe (24 dolar) kadar kazanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hartum Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu Şoför Sadık Abdurrahman Abdullah da maaşı düşük olduğu gerekçesiyle mesleğini bırakıp rakşacılığa başladığını anlatarak, sabah 06.00'dan 23.00'e kadar çalıştığını kaydetti. AA .