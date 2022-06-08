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Aşure ayı ne zaman? Bu yıl aşure günü hangi gün?

Aşure ayı ne zaman? Her yıl dualarla yapılan aşure gününün tarihi merak konusu oldu. Bu yıl aşure hangi aya denk geliyor? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-06-08 15:06:18
Aşure ayı ne zaman? Bu yıl aşure günü hangi gün?

Her yıl dualarla yapılan aşure gününün tarihi merak konusu oldu. Bu yıl aşure hangi aya denk geliyor? İşte detaylar...

Aşure ayı ne zaman?

Dini günler takvimi yayınlandı. Bu yıl Muharrem ayı 30 temmuz cumartesi günü başlıyor. Dolayısıyla aşure günü 8 Ağustos pazartesi günü idrak edilecek.

Aşure malzemeleri nelerdir?

500 gram buğday

• 1 su bardağı kuru fasulye

• 1/2 su bardağı nohut

• 1 çay bardağı kuru üzüm

• 10 adet kuru kayısı

• 10 adet kuru incir

• 1 paket vanilya

• 1/2 su bardağı fındık

• 1 adet orta boy elma

• 4 adet karanfil

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 5 su bardağı sıcak su

• 1 su bardağı süt

• 1 adet nar

• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

• 1 yemek kaşığı tarçın

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