Aslıhan Malbora Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Malbora Yer Aldığı Projeler
Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora kaç yaşında? Üç Kuruş Leyla gerçek adı ne? Aslıhan Malbora yer aldığı dizi ve filmler neler? Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Aslıhan Malbora hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-14 20:11:07
Aslıhan Malbora Kimdir?
Aslıhan Malbora kimdir, aslen nerelidir? Aslıhan Malbora 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Güzel oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Aslıhan Malbora Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünü okudu. Aslıhan Malbora üniversite eğitimi gördüğü zaman aynı zamanda oyunculuk eğitimi de görmekteydi. Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı. Güzel oyuncu oyunculuğa ilk olarak 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde yer alarak büyük bir kitleye sahip oldu.
Aslıhan Malbora Yer Aldığı Projeler
Televizyon;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Kanal
|
2017
|
Seven Ne Yapmaz
|
Zeynep
|
atv
|
2018
|
Kalbimin Sultanı
|
Saliha Sultan
|
Star TV
|
Ağlama Anne
|
Zeynep Fırıncıoğlu
|
atv
|
|
2019
|
Her Yerde Sen
|
Ayda Akman
|
FOX
|
2020
|
Gel Dese Aşk
|
Derin Düdenli
|
atv
|
2021
|
Oluversin Gari
|
Derya
|
FOX
|
2021-2022
|
Üç Kuruş
|
Leyla Çaka Tekin
|
Show TV
|
Yakında
|
Gelecek Uzun Sürer
|
Ece
|
FOX
İnternet;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Platform
|
Tür
|
2021
|
Geçen Yaz
|
Ebru
|
Netflix
|
Film
|
2021-
|
Etkileyici
|
Leyla Demir
|
GAİN
|
Dizi
Sinema;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Yönetmen
|
2020
|
Aile Hükümeti
|
Zeynep
|
Burak Demirdelen
|
2021
|
Her şeye Rağmen
|
Melahat
|
Erdal Murat Aktaş
YORUMLAR (0)