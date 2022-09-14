DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2659 ₺

EURO

18,3255 ₺

ALTIN

994,37 ₺

BİST

3.446,96 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Aslıhan Malbora Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Malbora Yer Aldığı Projeler

Aslıhan Malbora Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Malbora Yer Aldığı Projeler

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora kaç yaşında? Üç Kuruş Leyla gerçek adı ne? Aslıhan Malbora yer aldığı dizi ve filmler neler? Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Aslıhan Malbora hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

10 Saat Önce
2022-09-14 20:11:07
Aslıhan Malbora Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Malbora Yer Aldığı Projeler

Aslıhan Malbora Kimdir?

Aslıhan Malbora kimdir, aslen nerelidir? Aslıhan Malbora 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Güzel oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Aslıhan Malbora Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünü okudu. Aslıhan Malbora üniversite eğitimi gördüğü zaman aynı zamanda oyunculuk eğitimi de görmekteydi. Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı. Güzel oyuncu oyunculuğa ilk olarak 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde yer alarak büyük bir kitleye sahip oldu.

Aslıhan Malbora Yer Aldığı Projeler

Televizyon;

Yıl

Yapım

Rol

Kanal

2017

Seven Ne Yapmaz

Zeynep

atv

2018

Kalbimin Sultanı

Saliha Sultan

Star TV

Ağlama Anne

Zeynep Fırıncıoğlu

atv

2019

Her Yerde Sen

Ayda Akman

FOX

2020

Gel Dese Aşk

Derin Düdenli

atv

2021

Oluversin Gari

Derya

FOX

2021-2022

Üç Kuruş

Leyla Çaka Tekin

Show TV

Yakında

Gelecek Uzun Sürer

Ece

FOX

İnternet;

Yıl

Yapım

Rol

Platform

Tür

2021

Geçen Yaz

Ebru

Netflix

Film

2021-

Etkileyici

Leyla Demir

GAİN

Dizi

Sinema;

Yıl

Yapım

Rol

Yönetmen

2020

Aile Hükümeti

Zeynep

Burak Demirdelen

2021

Her şeye Rağmen

Melahat

Erdal Murat Aktaş

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş