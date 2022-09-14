Aslıhan Gürbüz Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Gürbüz Yer Aldığı Projeler

Aslıhan Gürbüz kimdir? Masumlar Apartmanı Ceylan gerçek adı ne? Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde yer aldı? Yahşi Cazibe, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile en çok aranan ünlü isimler arasında yer alan Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar...