Aslıhan Gürbüz Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Gürbüz Yer Aldığı Projeler
Aslıhan Gürbüz kimdir? Masumlar Apartmanı Ceylan gerçek adı ne? Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde yer aldı? Yahşi Cazibe, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile en çok aranan ünlü isimler arasında yer alan Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar...
2022-09-14 20:05:34
Aslıhan Gürbüz Kimdir?
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde aslen Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da Dünya'ya geldi. Gürbüz'ün Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini İnegöl'de gördü. Lise eğitimini Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe olarak tamamladı. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Daha sonra Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"yı canlandırdı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde yer alarak izleyicileri tarafından büyük bir ilgi gören oyunculardan.
Aslıhan Gürbüz Yer Aldığı Projeler
Televizyon;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2004-2007
|
Büyük Buluşma
|
Seda
|
Yardımcı oyuncu
|
2008
|
Gonca Karanfil
|
Gonca
|
Başrol oyuncusu
|
2009
|
Bir Bulut Olsam
|
Asiye Bulut
|
Yardımcı oyuncu
|
2010-2012
|
Yahşi Cazibe
|
Cazibe Abbasova
|
Başrol oyuncusu
|
2013
|
İşler Güçler
|
|
Konuk oyuncu
|
2014
|
Zeytin Tepesi
|
Deniz Gökçener
|
Başrol oyuncusu
|
2015-2016
|
Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|
Halime Sultan
|
Yardımcı oyuncu
|
2017
|
Bodrum Masalı
|
Maya
|
Yardımcı oyuncu
|
2017-2018
|
Ufak Tefek Cinayetler
|
Merve Aksak
|
Başrol oyuncusu
|
2020-2021
|
Kırmızı Oda
|
Kumru
|
Konuk oyuncu
|
2021-2022
|
Masumlar Apartmanı
|
Ceylan Ongun
|
Başrol oyuncusu
Sinema;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2009
|
Kanal-İ-Zasyon
|
Nazlı
|
Yardımcı oyuncu
|
2011
|
Labirent
|
Ayla
|
Yardımcı oyuncu
|
2016
|
Kor
|
Emine
|
Başrol oyuncusu
|
Yakında
|
Bana Karanlığı Anlat
|
Nermin
|
Başrol oyuncusu
|
Yakında
|
Hazine
|
|
Reklam;
- Şenpiliç
- Dove
Tiyatro oyunları;
|
Yıl
|
Oyun
|
Rol
|
Notlar
|
2008
|
Zorla Güzellik
|
Clarly
|
Başrol oyuncusu
Ödülleri
|
Yıl
|
Ödül
|
Kategori
|
Proje
|
2011
|
38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu
|
Yahşi Cazibe
|
2011
|
Antalya Televizyon Ödülleri
|
|
|
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