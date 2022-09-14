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Aslıhan Gürbüz Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Gürbüz Yer Aldığı Projeler

Aslıhan Gürbüz kimdir? Masumlar Apartmanı Ceylan gerçek adı ne? Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde yer aldı? Yahşi Cazibe, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile en çok aranan ünlü isimler arasında yer alan Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar...

10 Saat Önce
2022-09-14 20:05:34
Aslıhan Gürbüz Kimdir, Nerelidir? Aslıhan Gürbüz Yer Aldığı Projeler

Aslıhan Gürbüz Kimdir?

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde aslen Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da Dünya'ya geldi. Gürbüz'ün Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini İnegöl'de gördü. Lise eğitimini Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe olarak tamamladı. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Daha sonra Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"yı canlandırdı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde yer alarak izleyicileri tarafından büyük bir ilgi gören oyunculardan.

Aslıhan Gürbüz Yer Aldığı Projeler

Televizyon;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2004-2007

Büyük Buluşma

Seda

Yardımcı oyuncu

2008

Gonca Karanfil

Gonca

Başrol oyuncusu

2009

Bir Bulut Olsam

Asiye Bulut

Yardımcı oyuncu

2010-2012

Yahşi Cazibe

Cazibe Abbasova

Başrol oyuncusu

2013

İşler Güçler

Konuk oyuncu

2014

Zeytin Tepesi

Deniz Gökçener

Başrol oyuncusu

2015-2016

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Halime Sultan

Yardımcı oyuncu

2017

Bodrum Masalı

Maya

Yardımcı oyuncu

2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler

Merve Aksak

Başrol oyuncusu

2020-2021

Kırmızı Oda

Kumru

Konuk oyuncu

2021-2022

Masumlar Apartmanı

Ceylan Ongun

Başrol oyuncusu

Sinema;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2009

Kanal-İ-Zasyon

Nazlı

Yardımcı oyuncu

2011

Labirent

Ayla

Yardımcı oyuncu

2016

Kor

Emine

Başrol oyuncusu

Yakında

Bana Karanlığı Anlat

Nermin

Başrol oyuncusu

Yakında

Hazine

Reklam;

  • Şenpiliç
  • Dove

Tiyatro oyunları;

Yıl

Oyun

Rol

Notlar

2008

Zorla Güzellik

Clarly

Başrol oyuncusu

Ödülleri

Yıl

Ödül

Kategori

Proje

2011

38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu

Yahşi Cazibe

2011

Antalya Televizyon Ödülleri

AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları

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