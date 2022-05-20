Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu ne iş yapıyor, ne mezunu? Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı diziler ve rolleri

Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu ne iş yapıyor, ne mezunu? İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan Aslı Bekiroğlu'nun hayatını derledik. Bekiroğlu ne mezunu, ne iş yapıyor? Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı diziler ve rolleri...

Aslı Bekiroğlu ne iş yapıyor, ne mezunu? İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan Aslı Bekiroğlu'nun hayatını derledik. Bekiroğlu ne mezunu, ne iş yapıyor? Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı diziler ve rolleri...

Aslı Bekiroğlu kimdir?

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 İstanbul doğumludur.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, 'İkimizin Yerine', 'Gülümse Yeter', 'Yol Arkadaşım' ve 'Jet Sosyete' gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı diziler ve rolleri

Aslı Bekiroğlu birçok film ve dizide rol almıştır.