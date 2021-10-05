Tesettürlü olduğu için ilkokulda öğretmeninden psikolojik şiddet gören ve şimdi öğretmen adayı olan Elif Barutçu, yaptığı paylaşımda, “Söz veriyorum ki inancı ne olursa olsun öğrencilerime saygı duyacağım ve hor görmeyeceğim. Asla sizin gibi bir öğretmen olmayacağım” dedi.

Elif Barutçu isimli bir kişi sosyal medya hesabından “İlkokul öğretmenimle küçük bir hesaplaşmam vardı” başlıklı yaptığı paylaşımda, tesettürlü olduğu için ilk okul öğretmeni tarafından öğrencilerin önünde tartaklanıp, psikolojik şiddet uygulandığını söyledi.

Barutçu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Bugün ben de öğretmen adayıyım. Söz veriyorum ki inancı ne olursa olsun öğrencilerime saygı duyacağım ve hor görmeyeceğim. Asla sizin gibi bir öğretmen olmayacağım” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.