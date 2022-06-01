'Asla satma' felsefesinin fikir babası ünlü yatırımcı hayatını kaybetti

'Asla satma' felsefesinin fikir babası Mısır asıllı ünlü Amerikan yatırımcı ve milyarder Fayez Sarofim'in evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Fayez, cömertliğiyle de ün kazanmış, birçok eğitim kurumuna bağışta bulundu.

Ünlü yatırımcı ve milyarder Fayez Sarofim'in 28 Mayıs günü evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Sfenks lakabıyla tanınan Mısır asıllı milyarderin kökeni Kıptiydi. Alçakgönüllülüğüyle tanınan Sarofim, zekası ve bilgeliğiyle adından söz ettirmişti.

Amerika'daki girişimci ruha ayak uyduran ve iyi bir Amerikan vatandaşı olarak bilinen Fayez, 1928 yılında Kahire'de doğmuştu.

Babası Mısır'ın önde gelen iş insanları arasındaydı.Heliopolis'te büyüdü. Üç kardeşin ortancası olan Sarofim'in ailesi Mısır Kıpti topluluğunda seçkindi. Dedesi, Kahire'deki Kıpti Müzesi'nin kurucusuydu.

1946 yılında Mısır'daki eğitimini tamamlayan Fayez, yüksek eğitim için ABD'ye geldi. burada Kaliforniya Üniversitesi'nde lisans, Harvard Business School'da ise işletme yüksek lisansı yaptı. MBA derecesini aldıktan sonra Houston merkezli Anderson Clayton firmasına katıldı. Şirketin emeklilik fonunu yönetti. Bu deneyim ona hisse ticaretinin, emtia ticaretinden daha çok getiri sağladığını gösterdi.

Sadık yardımcısı Raye G. White'la birlikte 1958 yılında Fayez Sarofin & Co'yu kurdu. Fayez, Bayan White'ı yatırım yönetimi işinde ilk kadın üst düzey yöneticilerden biri olarak atayarak yardımcısına olan güvenini gösterdi.

Kurduğu firma kısa zamanda Güneybatı'nın en büyük yatırım danışmanlığı firması haline geldi. İlk müşterileri arasında Ford Motor, Rice University Endowment, The Brown Foundaiton gibi firmalar vardı.

Yatırım uzmanlarından oluşan şirketine liderlik eden Sarofim, özlü sözleriyle de dikkat çekiyordu.

"ASLA SATMA" FELSEFESİ

"Çoğu insanın aklına samanlıkta iğne bulma fikri gelir, ben ise samanlığı alırım" derdi ve para kazanan birçok şirketi satın alıp onları birleştirerek uzun vadede elinde tutma şeklinde bir yatırım yöntemi kullanırdı. "Asla satma" felsefesiydi. Bir başka sözü ise "Sinir, zenginliğin en büyük yok edicisidir" olmuştu.

Müşterilerinin ve hissedarlarının parasında kendi parasından daha çok değer verir, yönetim anlayışını paylaştığı şirketlere yatırım yapardı.

Başkalarına sık sık yardım etmeyi seven Fayez, cömertliğiyle de ün kazanmıştı. Birçok eğitim kurumuna bağışta bulundu. Tıbbi yenilikleri ve araştırmaları desteklemeyi de ihmal etmedi. Sanata da düşkün olan Fayez, müzelere de katkıda bulundu.

Kendi özel sanat koleksiyonu olan Fayez ayrıca sadece özel dikim takım elbise giyerdi.

Mayıs 2022 itibariyle 1.6 milyar dolarlık bir serveti vardı.

(Kaynak: Haber Global) .