Aşkınızı Anlatmanıza Yardımcı Olacak En İyi Kolye Modelleri

Pırlanta taşlar gerek ışıltılı yapıları gerekse zarif görünümleri sayesinde kadınların beğenerek kullandığı aksesuarlardır.

Pırlanta çeşitli şekillerde kesilerek birçok farklı model için kullanılabilir. Özellikle pırlanta kolye kadınların sıklıkla tercih ettiği mücevherler arasındadır. Birçok çeşitte her zevke ve isteğe hitap eden pırlanta kolye modeli bulmak mümkün,sade bir görünümden hoşlanan kadınların ilk tercihini tek taşlı modeller oluşturur. Daha parlak görünüm sevenlerin ise özel taşlı gerdanlıklar favorileri arasındadır. Özel günlerinizde pırlanta kolyelerinizi takarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

Sade Bir Şıklık İçin Pırlanta Kolye Modelleri

Pırlanta kolye modelleri her zevke hitap edecek çeşitliliktedir. İnci, siyah, özel tasarım kolye modelleri arasından kendi zevkinize en uygun olanı seçerek şıklığınızı arttırabilirsiniz. Pırlanta kolye bir kadına verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Baş harf ya da isim gibi kişiye özel tasarlanan kolyeler hem karşı tarafı mutlu eder hem de oldukça büyük anlamlar taşır. Işıltılı taşlar ve kişiye özel tasarlanan pırlanta kolye uçlarını kendi tarzınıza göre tercih edebilirsiniz. Özellikle aksesuar olan uçlar değiştirilebilir olduğundan oldukça tercih edilir. Tek bir zincir ve farklı uçlar alarak kıyafetlerinize uygun olacak şekilde takılarınızı kombinleyebilirsiniz.

Ayrıca siyah uçlu modeller çok daha zamansız parçalardır. Sade bir şıklık yakalamak isteyen kadınlar çok daha ince ve kolyenin ucu daha parlak ama sade ürünler tercih ederler. Yaptığınız sade kombinleri taktığınız pırlanta kolyeler ile daha çarpıcı bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca pırlanta kolyeler içerisinde sadece özel günler için değil gündelik hayatta da kullanılabilecek modeller taşır.

Baget, safir, figürlü, gerdanlık, yakut, harf şekilli, farklı karat, renk seçenekleri, tasarım ve modeldeki pırlanta kolye modelleri arasından zevkinize en uygun olanı seçerek kendi tarzınızı kolye modellerinde de yansıtabilirsiniz. Pırlanta kolye fiyatları modellerine göre değişkenlik gösterir. Kolye fiyatlarındaki bu değişkenliğin esas nedeni kullanılan taşın büyüklüğü, rengi ve kesimidir.

Çeşitli Büyüklükteki Pırlanta Kolyeler

Pırlanta ürünlerde bulunan karat ağırlık ile ilgilidir. Alacağınız pırlanta kolyenin karatı kolyenin ucunda bulunan takının büyüklüğü ile ilgili olduğundan bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 1 karat pırlanta kolye 100 gram ağırlığına tekabül eder. Daha dikkat çekici modellerden hoşlanıyorsanız kolye ucu büyük olan modelleri tercih edebilirsiniz. 1 karat büyüklüğündeki modelleri kolye ucu olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı birçok modelde pırlanta kolye bulmak mümkündür. Küçük taşları bir araya getirilerek, tek olarak, farklı taşlar da kullanarak üretilen binlerce model vardır.

Daha sadelikten yana özel günlerinizde kıyafetinizin ve sizin ışıltınızı arttıracak bir model arıyorsanız zamansız modellerden olan suyolu pırlanta kolye tam size göre bir model olacaktır. Özellikle pırlanta kesimi ürünün ışıltısını oldukça değiştiren bir basamaktır. Pırlanta kolye modelleri arasındakendinize en uygun pırlanta kolyeyi bulmak için https://www.starpirlanta.com.tr/ linkinde bulunan modellere göz atabilirsiniz.