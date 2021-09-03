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Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi

Erzurumda'da Mikail Şuva ile dünyaevine giren Ayşenur Balcı'ya asker kardeşi Halil İbrahim Balcı sürpriz yaptı. Düğün için genç çifti kutlayan mesajı okunurken Türk bayrağına sarılı halde salona giren Halil İbrahim Balcı'yı gören ablası Ayşenur Balcı, büyük sevinç yaşadı.

1 Saat Önce
2021-09-03 11:55:23
Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi

ERZURUM'da Mikail Şuva ile dünyaevine giren Ayşenur Balcı'ya asker kardeşi Halil İbrahim Balcı sürpriz yaptı. Düğün için genç çifti kutlayan mesajı okunurken Türk bayrağına sarılı halde salona giren Halil İbrahim Balcı'yı gören ablası Ayşenur Balcı, büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılıp gözyaşı döken Balcı, "Ben sadece mektup yolladığını, mesaj yolladığını zannettim ama böyle güzel bir hediye olacağını hiç zannetmiyordum. Hediye değil, bildiğiniz altın" dedi.

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Geçen yıl nişanlanan Ayşenur Balcı ile Mikail Şuva için Yakutiye ilçesindeki bir salonda düğün töreni düzenlendi. Düğünde yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan gelin Ayşenur Balcı'ya Çerkezköy'de vatani görevini yapan kardeşi Halil İbrahim Balcı kutlama mesajı gönderdi. Müzisyen tarafından genç çiftin mutluluğunu kutlayan ve yanlarında olamadığı için üzüntüsünü ifade eden mesajı okunurken, Halil İbrahim Balcı, boynuna bağladığı Türk bayrağıyla içeriye girdi. Oğlunu bir anda karşısında gören anne Güleser Balcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Başaran'ın 'Gülümse Anne' şarkısı eşliğinde salonda ilerleyen kardeşini gören gelin Ayşenur Balcı büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılarak hasret gideren Ayşenur Balcı, uzun süre gözyaşı döktü. Çok mutlu olduğunu ifade eden Balcı, "Çok mutluyum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben sadece mektup yolladığını, mesaj yolladığını zannettim ama böyle güzel bir hediye olacağını hiç zannetmiyordum. Hediye değil, bildiğiniz altın" diyerek duygularını dile getirdi.

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ASKERE GİTMEDEN PLANLAMIŞ

Askere gitmeden önce plan yaptığını söyleyen Halil İbrahim Balcı, "Çerkezköy'de askerlik yapıyorum. Askere gitmeden önce zaten böyle bir planımız vardı. Bu planı da gerçekleştirdik çok mutluyuz. Bu şekilde bir organizasyonda olmak, ablamın düğününe hediye olarak gelmek ayrı bir mutluluk oldu. İnşallah onlar da ömür boyu mutlu olur şu anki gibi" diye konuştu.

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Şimdiye kadar aldıkları en güzel hediyenin Halil İbrahim Balcı'nın düğünlerine katılmak olduğunu söyleyen Mikail Şuva, "Kayınbiraderim her zaman yanımızda olsun. Başımızın üstünde yeri var. Bizi mutlu etti, inşallah o da her zaman mutlu olur" dedi.

Duygusal anların yaşandığı kavuşma anından sonra genç çift kendilerine sürpriz yapan Halil İbrahim Balcı ile gecenin ilerleyen saatine kadar müzik eşliğinde oynadı, halay çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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