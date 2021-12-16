Aşıya değil, temiz hava ve bitkisel ilaçlarına güveniyorlar
İtalya'nın Alplerindeki Bolzano eyaleti sakinleri, en düşük aşı oranına sahip. Çünkü oradaki bir çok insan, Covid-19’a karşı temiz hava ve bitkisel ilaçlara güvenmeyi tercih ediyor.
2021-12-16 23:26:08
Bolzano, geleneksel olarak İtalya'daki en sağlıklı, en fit ve en aktif nüfusa sahip. Kasabalarında şifalı otlar, organik yiyecekler ve diğer doğal ilaçlar satılıyor. Çocuklarını C vitamini, muz otu ve çam tomurcukları ile tedavi ediyorlar. Birisi öksürürse soğan kompresi, kekik ve mersin vücut kremi kullanıyor ve bolca çay içiyorlar. “Kendinize ve doğaya güveniyorsanız, korkmamalısınız” diyorlar.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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