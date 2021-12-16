Aşıya değil, temiz hava ve bitkisel ilaçlarına güveniyorlar

İtalya'nın Alplerindeki Bolzano eyaleti sakinleri, en düşük aşı oranına sahip. Çünkü oradaki bir çok insan, Covid-19’a karşı temiz hava ve bitkisel ilaçlara güvenmeyi tercih ediyor.