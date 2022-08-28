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Aşiret düğününde 2,5 milyon liralık takı ve para

Van'da, Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi.

14 Saat Önce
2022-08-28 14:29:58
Aşiret düğününde 2,5 milyon liralık takı ve para

İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

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Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi.

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Sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.

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Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti. DHA .

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