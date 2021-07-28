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TIMETURK / YAŞAM / Artvin'de selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'de selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Murgul ilçesinde, selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

4 Saat Önce
2021-07-28 13:47:20
Artvin'de selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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22 Temmuz'da Artvin'in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

 

10 kilometre uzaklıkta bulundu

6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği öğrenildi. 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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