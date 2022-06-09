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Arsenallı futbolcu Partey, Yakubu ismini aldı

Mart ayında Müslümanlığı seçtiğini açıklayan Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, adını Yakubu olarak değiştirdi.

3 Saat Önce
2022-06-09 11:29:07
Arsenallı futbolcu Partey, Yakubu ismini aldı

Gana basınına açıklamada bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Müslümanların arasında büyüdüğünü belirterek Faslı kız arkadaşıyla evlendikten sonra Yakubu ismini aldığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Ganalı orta saha oyuncusunun, Arsenal'da Thomas yazılı formasını giymeye devam edeceği belirtildi.

Arsenal'ın 2020'de 50 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer ettiği Thomas Partey, geride kalan sezon takımıyla 26 maça çıktı ve 2 gol attı. .

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