Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun Müslüman olduğunu açıkladı.
2022-03-18 13:53:13
Avrupa'nın büyük kulüplerinde müslüman futbolcuların sayısı her geçen artıyor.
Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.
Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.
THOMAS PARTEY KİMDİR?
13 Haziran 1993 yılında doğan Ganalı futbolcu Thomas Partey, Arsenal FC'de orta saha olarak oynamaktadır. 185 boyunda ve 77 kilo olan Partey, sağ ayağını kullanır. Thomas Partey, futbol kariyerine ilk olarak Odometah FC'nin alt yapısında başladı. Kısa süre burada oynadıktan sonra 2011 yılında İspanya'ya yöneldi ve Atletico Madrid takımının alt yapısına geçiş yaptı.
Öten yandan Real Madrid, Inter ve Milan gibi Avrupa devlerinde oynayan ve bir döneme damga vuran efsane futbolculardan Clarence Seedorf da geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla Müslüman olduğunu açıklamıştı.
1. Clarence Seedorf
Clarence Seedorf, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı Sophia Makramati ile olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak Müslüman olduğunu açıkladı.
Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, sevgilisi sayesinde İslam ile tanıştığını belirtti.
"Müslüman aileye katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara özel teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlere, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten sevimli Sophia'ma katılmaktan çok mutlu ve memnunum. Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen Clarence Seedorf adımı taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum." - Clarence Seedorf
2. Franck Ribery
Bir dönem ülkemizde Galatasaray formasını da giyen Franck Ribery, Cezayir asıllı eşi Wahiba sayesinde Müslüman olmaya karar verdi.
Fransız oyuncu, İslam'la tanıştıktan sonra Bilal Yusuf Muhammed adını aldı.
"Dinim, benim özelimdir. İnançlı biriyim ve İslam dinini tercih ettiğim günden beri kendimi zihinsel açıdan gelişmiş ve güçlenmiş hissediyorum. Din, benim karakterimi ve dünya görüşümü değiştirmedi."- Franck Ribery
3. Nicolas Anelka
Nicolas Anelka, bazı çocukluk arkadaşları ile din konusunu tartıştıktan sonra 2004 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İslam dinini kabul ederek Abdul-Selam Bilal ismini aldı.
Müslüman olduktan sonra birçok Arap takımı tarafından transfer edilmek istenen Anelka, sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
4. Paul Pogba
Paul Pogba, Müslüman olarak doğmadığını ve sonradan İslam dinini tercih ettiğini açıkladı.
Fransız orta saha oyuncusu, çok fazla Müslüman arkadaşının olduğunu ve arkadaşlarıyla dua ederken kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.
"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim." - Paul Pogba
5. Eric Abidal
Eric Abidal, 2007 yılında İslamiyet'i seçerek Bilal adını aldı.
Cezayirli Müslüman bir kadınla evlenmesinin İslam'ı seçmesinde etkisinin olmadığını ifade eden Eric Abidal, küçük yaşlarda büyüdüğü mahallede bulunan Müslümanların kendisi üzerinden büyük etki bıraktığını açıkladı.
6. Frederic Kanoute
Frederic Kanoute, 22 yaşında İslam dinine geçti ve dinine bağlı bir şekilde yaşam sürmeyi tercih etti.
Ülkesi Mali'de birçok insana yardım eden, camiler, okullar açan Kanoute, son olarak 700 yıldır cami olmayan İspanya'nın Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı.
7. Danny Blum
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum formasını giyen Danny Blum, 2014 yazında Müslüman olduğunu açıkladı.
Alman oyuncu, İslam'ı seçmeden önce çabuk sinirlenen ve nereye ait olduğunu bilmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu, şu anda ise İslam'la daha huzurlu olduğunu açıkladı.
"Bir camiyi ziyaret ettim. Orada kalbime huzur geldi." - Danny Blum
8. Abel Xavier
Bir dönem Galatasaray formasını giyen Abel Xavier, bu süreçte İslam ile tanıştığını açıkladı.
Futbolu bıraktıktan sonra Müslüman olduğunu açıklayan Abel Xavier, Faisal adını aldı.
"İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray'da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu. Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam'da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim." - Abel Xavier
9. Julien Faubert
Real Madrid geçmişi bulunan ve ülkemizde Elazığspor formasını da giyen Julien Faubert, Cezayirli eşi Pamela sayesinde Müslüman oldu.
Kariyerinin son dönemlerinde Endonezya'da forma giyen Faubert, bu tercihinde Endonezya'nın Müslüman bir ülke olmasının etkili olduğunu açıkladı.
10. Bruno Metsu
Fransız futbolcu ve teknik direktör Bruno Metsu, 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'i çeyrek finale yükselterek ülke tarihine geçti.
Senegal döneminde Senegalli bir kadınla evlenip Müslüman olan Bruno Metsu, Abdulkerim Metsu ismini aldı. .
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