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'Arsa avcısı' çetesinin tuzağına 4 kez düşüp, 5 milyon lira kaptırmış

Ankara merkezli 14 ilde, kamu arazilerinin satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 'arsa avcısı' operasyonunda gözaltına alınan 106 kişinin sorgusu sürüyor. Antalyalı iş insanı Tuncay Küçükyılmaz'ın, 4 kez çete üyelerinin tuzağına düştüğü ve 5 milyon 250 bin lira kaptırdığı ortaya çıktı.

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27.04.2021 16:19:11
'Arsa avcısı' çetesinin tuzağına 4 kez düşüp, 5 milyon lira kaptırmış

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibinde 106 kişilik dolandırıcılık çetesi tespit edildi. Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çeteye yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'arsa avcısı' operasyonu düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Atakan A., Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisin de aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı tespit edilen örgüt üyelerine ait 8 araç, 40 iş yeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el koyuldu. Örgüt üyelerinin, devlet büyükleriyle aralarının iyi olduğunu gösterdiği, kamu görevlisi olan örgüt üyeleri tarafından kamu binasında oda ayarlanıp, burada 'daire başkanı' olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandığı, tapu dairesinde mağdurlara sahte tapu teslim edildiği tespit edildi.

4 KEZ DOLANDIRILMIŞ

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Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ederken, Antalya'da sağlık turizm alanında şirketi bulunan iş insanı Tuncay Küçükyılmaz'ın, 4 kez çete üyeleri tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Ankara'da polise ifade vererek, şikâyette bulunan Küçükyılmaz'ın, 2018 yılında 'imar affı' düzenlemesinin çıkması üzerine Antalya Aksu'da Hazine'ye ait 170 dönümlük araziyi sağlık turizm tesisleri ve huzurevi yapmak için satın almak isteyince çetenin ağına düştüğü öğrenildi. Arkadaşının yönlendirmesiyle araziyi satın almasında kendisine yardımcı olabileceği söylenen Nurettin T. ile Ankara'da buluşan Küçükyılmaz'ın 1,5 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra 3 kez çetenin farklı üyelerince dolandırılan ve mağduriyetinin giderileceği vadedilen Küçükyılmaz, toplam 5 milyon 250 bin lira dolandırıldı.

'DOLANDIRAN KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIRKEN ARKADAŞI BANA ULAŞTI'

DHA'ya konuşan iş insanı Tuncay Küçükyılmaz, "Yaşadığım ilk olayda tüm belgelere kadar bana teslim edince çete üyelerine 1,5 milyon lira kaptırdım. Ben beni dolandıran çete üyesine ulaşmaya çalışırken, başka çete üyesi bana ulaştı ve yardım edeceğini söyledi. Ona da güvendim; ama daha çok söz konusu arsanın başkasına satılacağı korkusundan panikle hareket ettim. Bu şahsa da yaklaşık 500 bin lira ödeme yaptım. Fakat bir süre geçtikten sonra tapunun çıkmayacağını öğrendim daha sonra da bir daha adama ulaşamadım. Üçüncü olayda arada avukat vardı, ofisler vardı, sürekli güzel yerlere gidiyorduk. Ben arada kaybettiğim paraları telafi etmek için aşırı derecede paniklemiştim. O panikle polise gitmek bile aklıma gelmedi. Yüklü para istediler. Ben karşılayamayacağımı söyledim. Onlar da fiyatı kırdı ve tapuyu elime ulaştırdılar. Ben de istedikleri ödemeyi yani yaklaşık 350 bin lirayı kendilerine verdim fakat bir süre sonra tekrar tapunun sahte olduğunu öğrendim; ama iş işten geçmişti" dedi.

'YİNE DOLANDIRILDIM'

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Tuncay Küçükyılmaz, dördüncü olayda, çete üyesinin 'daire başkanı' kimliğiyle yanına geldiğini anlatarak, "Kendisine güvendim, 2 kişiydiler; 'Tapuyu vermeden para istemiyoruz' dediler. Ben de 'Bu sefer tamam arsayı alıyorum' diye düşündüm. Birkaç gün sonra tapuyu almak için otelde buluştuk. Tapunun fotoğrafını arkadaşa yolladım, sorun görünmediğini söyledi. Ben de ikilinin istediği parayı onlara teslim ettim; fakat diğer 3 seferde olduğu gibi yine dolandırıldım. Daha sonra polise gittim. Aradan geçen 3 senenin ardından çete üyelerinin hepsinin yakalandığını gördüm ve mutlu oldum. Ben 3 sene içerisinde arada yaptığım ödemeler dahil bu çeteye 5 milyon 250 bin lira para kaptırdım. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Ali Mertcan

Senin gibi ü...ğıtçıya az bile... Keşke daha fazla para yolsaydılar...

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İHH Ramazan
İHH Ramazan