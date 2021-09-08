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Aromatik bitki şehri tarihi ilçeye 'derman' oluyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde 800 dekar alanda oluşturulan 'aromatik bitki şehri', bölgeye değer katmaya başladı.

1 Saat Önce
2021-09-08 19:52:46
Aromatik bitki şehri tarihi ilçeye 'derman' oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 2 yıl önce oluşturulan ve 3 yıl içinde 800 dekara çıkacak olan aromatik bitki şehri, ilçe ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra yeni bir turizm destinasyonu potansiyelini barındırıyor.

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Daha önce doğal olarak yetişen 46 endemik türün yanında, lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, hünnap, alıç, yaban mersini, muşmula, kızılcık, ıhlamur, ateş dikeni, alev ağacı, erguvan, oya ağacı, kurtbağrı, taflan, çayır salebi, çörekotu, kantaron ve karabaş otu olmak 20 türde 160 bin bitkinin ekildiği aromatik bitki şehrinde, ilçeye adını veren safran da bulunuyor.

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Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan yürüyüş yolları ve oluşturulan fotoğraf çekim platosu, doğaseverleri cezbediyor.

Bölgeye gelenler, onlarca türün çiçek açmasıyla oluşan renk cümbüşünü fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

"Alanın tamamına ekim yapacağız"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, aromatik bitki şehrinin oluşturulmasının ardından 2 yıllık süreci iyi değerlendirdiklerini belirterek, alanda çeşitli bitkiler yetiştirildiğini söyleyerek, "Devamı gelecek. Proje kapsamında 3 yıl daha çalışma yapılacak bu alanda. Burası 3 yılın sonunda çok güzel turizm ve ticaret destinasyonu olacak. Burası hem dinlenme hem insanların doğayla baş başa kalacağı hem de tıbbi aromatik bitkilerin ticaretini yapacağımız bir alan." diye konuştu.

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Türköz, alanın güzel bir seyir noktası oluşturduğuna işaret ederek, "Herkesi buraya davet ediyorum. Burası; sadece ticaret ve turizm alanı değil, endemik bitkileri incelenebileceği, doğayla iç içe olunabilecek, fotoğraf çektirilebilecek bir alan olacak. Burası 800 dekarlık bir alan, şu an 120 dekarını ektik. 3 yıl içinde 800 dekarlık alanın hepsini ekeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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